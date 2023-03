Diana megkönnyezné: Vilmos tündéri történetet mesélt a lányáról

Hiába az állandó érdeklődés, Vilmos herceg és Katalin igyekszik három gyermekét a nyilvánosság figyelmétől távol úgy nevelni, mint ahogy minden átlagos szülő gondoskodik a gyerekeiről. Ezért is hatalmas öröm a rajongók számára, mikor a walesi hercegi pár magánéleti titkokat kotyog el. Legutóbb a büszke apuka, Vilmos egy podcastben árulta el, milyen mozgalmasan indul náluk minden reggel, hála Saroltának – írja a Mirror.

Fotó: AFP

A brit királyi család életében mindig is meghatározó elem volt a zene, és Vilmos bevallása szerint lenyűgözi, hogy a gyerekein már ilyen fiatalon mutatkozik, hogy ők is örökölték a zene iránti szeretetet. Reggelente például komoly harcok mennek Sarolta és György között, hogy milyen dalokat hallgassanak, ezért a szülők egyik nap az egyikük, másik nap a másik kérését teljesítik. Vilmos azt is elárulta, hogy az egyik közös nagy kedvenc Shakira Waka Waka című dala.

Sarolta ilyenkor a konyhában rohangászik a balettruhájában, és teljesen megőrül, úgy táncol. Lajos pedig mindenhová követi, és próbálja utánozni

– árulta el nevetve a herceg, aki nagyon örül annak, hogy a gyerekei ennyire szeretnek táncolni és énekelni.

A történet kapcsán Vilmos felidézte, hogy az ő gyerekkorában is volt egy hasonló, imádott rituálé, méghozzá Dianának köszönhetően. Vilmos és Harry is bentlakásos iskolában tanult, és mindig szomorúak voltak, mikor el kell hagyniuk az anyukájukat – ezért Diana az iskoláig vezető úton mindig vidám popslágereket tett be a magnóba, és teli torokból együtt énekelték a számokat. Az egyik kedvencük Tina Turnertől a The Best volt, Diana legszívesebben ezt a dalt énekelte, hogy bátorítsa a fiatalokat.