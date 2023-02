Döbbenetes, mi derült ki Sarolta hercegnőről, a testvéreit is megelőzi

Sarolta hercegnő még csak májusban ünnepelte hetedik születésnapját, de egyes elemzések szerint már most ő a világ harmadik leggazdagabb gyermeke – és két testvére, György és Lajos hercegek csak utána következnek a sorban. Mindezt kiváló öltözködésének köszönheti, amelyben a szakértők szerint már most nyilvánvalóan megmutatkozik, hogy a kislány örökölte anyja stílusérzékét – írja a Mirror.

Fotó: Matt Porteous

Sarolta egyre több nyilvános eseményen látható a királyi család tagjaként, és ezeken a programokon mindig kifogástalan, divatos ruhákat visel – a világon pedig rengeteg szülő gondolkodik úgy, hogy ami jó egy hercegnőnek, az a saját gyerekének is tökéletes, és azonnal megrendelik a ruha mását. A királyi családban ez nem szokatlan jelenség, előbb Diana, majd Katalin is ilyen hatást gyakorolt a divat szerelmeseire. Ezzel pedig Sarolta lett a világ egyik legfiatalabb stílusikonja, divatdiktátori pozíciója pedig a vagyona növekedésével is jár.

Az Electric Ride on Cars tanulmányának szerzői számtalan sztárgyerek feltételezett vagyonát próbálták rangsorolni – becslésük szerint Sarolta egy 4,4 milliárd dolláros vagyon birtokosa, amelynek egy része az öltözködéséből folyt be. A lista élére Kim Kardashian és Kanye West lánya, North West került, míg őt szorosan követi Will és Jada Pinkett-Smith fia, Jaden. A dobogó alsó foka jutott Saroltának, mögötte pedig két testvére, György és Lajos sorakozik.