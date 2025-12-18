Szepesfalvy Anna: A budapestiek megérdemelnék, hogy a főpolgármester őszinteségi rohamot kapjon

A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését. Szepesfalvy Anna, a fővárosi közgyűlés fideszes képviselője a TV2 Mokka műsorában azt mondta, meglepő volt ez a fordulat. Furcsa fordulat az is, hogy a városvezetés a csődhelyzet ellenére ellépett a Fidesz által ajánlott segélycsomagtól.

Szepesfalvy Anna szerint nyilvánvaló, hogy ügyeskedtek a 2025-ös költségvetési adatokkal. Fotó: Polyák Attila / MW

Szepesfalvy Anna: Nyilvánvaló lesz, hogy a Tisza Párt hogyan simult ilyen résmentesen Karácsony Gergelyék vezetésébe

A fővárosi Fidesz ugyan jelezte, hogy amíg nincs tisztázva 2025, addig nem lehet a 2026-os költségvetésről dönteni, a fővárosi közgyűlés a Tisza-Karácsony-Vitézy együttműködéssel megszavazta a 2026-os költségvetést. Az már nyilvánvalóvá vált, hogy a számadatok több ponton is ellentmondást mutatnak. Nem kizárható tehát, hogy a költségvetési adatok nem tiszták.

Meglepődtem, már csak azért is, mert ha megnézzük, a múlt héten történt egy csúnya lebukás a városvezetés részéről. Egy likviditási tervet tettek közzé, ezt minden héten közzé kellene tenniük - nem mindig sikerül nekik. Egy munkaközi anyagot publikáltak, amiben olyan adatok voltak, hogy láthattuk, egyfajta utólagos kozmetikázása zajlik a tényszámoknak. Ennélfogva azt gondoltuk, hogy mindenkinek világossá válik, ez nem egy megalapozott költségvetés, bizony felmerülhet, hogy csalnak a számokkal. Erre hívtuk fel a figyelmet, ennek ellenére megtörténhettek az alkukötések a háttérben, vagyis a következő hetekben, hónapokban a nyilvánosság is látni fogja, mi volt az ára annak, hogy a Tisza Párt ilyen résmentesen belesimult Karácsony Gergelyék vezetésébe.

– nyilatkozott Szepesfalvy Anna fővárosi fideszes képviselő a Mokkában. Sokatmondó volt az is, hogy a Tisza Párt frakciója a tőle megszokott hallgatással segédkezett a kérdésben.

Gyakorlatilag egy felszólalásuk volt az egész költségvetési vita kapcsán, amelyben azt mondták, minden rendben, köszönik szépen, elfogadják. Ez egy olyan napirendi pont volt, amelyben felmerült, hogy megalapozatlanok a számok, csalás gyanúja merülhet fel. Ugyanígy vetetnek le olyan napirendi témákat, amelyek nekik kényelmetlenek, semmiképp nem akarnak megszólalni. Messze áll a nyitottságtól és az átláthatóságtól az, ahogy a Tisza fővárosi frakciója működik.

Bár évek óta csődről és fizetésképtelenségről beszélnek, a városvezetés mégis eloldalgott a segélyhiteltől, mondván, hogy arra nincs szükség. Ebből is az sejlik fel, hogy a városvezetés nem őszinte a számokkal.

December elsején volt egy rendkívüli közgyűlés, addig azt hallgattuk a főpolgármestertől, hogy januártól nem fog tudni béreket fizetni annak a 27 ezer munkavállalónak, akik ezt a várost működésben tartják. A kormány lépett, hiszen ilyen nem fordulhat elő, hogy a nemzet fővárosában Karácsony Gergelyék rossz gazdálkodása miatt és azért, mert a Tiszával együtt elfogadták a csődköltségvetést, ne kapják meg a bérüket. Nem sikerült akkor kimondani, hogy a város fizetésképtelen, most is tagadta, de most hirtelen jut arra, hogy béreket fizessenek, nem kell a segélyhitellel élni, amit a kormány felajánlott.

A segélyhitel elsősorban a budapesti dolgozókat hivatott segíteni, hiszen ők nem lehetnek Karácsony Gergely és a Tisza Párt felelőtlen gazdálkodásának kárvallottjai.

Ezt kizárólag bérekre lehet elkölteni. Pontosan azért, mert a vezetőség felelőtlen gazdálkodása miatt nem fordulhat elő, hogy 27 ezer család megélhetése veszélybe kerüljön. Ez most itt van az asztalon, beszédes, hogy már hat éve úgy beszél a városvezetés, hogy itt a világ vége, erre mégis hátraléptek. Úgy tűnik, mégsem akkora a baj, mert tudnak béreket fizetni. Folyamatos a ködösítés és a választók megtévesztése, azt gondolom, a budapestiek megérdemelnék, hogy a főpolgármester őszinteségi rohamot kapjon és elmondja, hová lett a pénzük. Tarlós Istvánéktól 6 évvel ezelőtt 200 milliárdos megtakarítással vették át a kasszakulcsokat.

– fogalmazott Szepesfalvy Anna a Mokkában. Nyáron többször is hallhattuk, hogy egyes buszok kigyulladtak Budapesten. Hatósági eljárás indult, amelyben megállapították, hogy a budapesti buszflotta műszaki állapota nem megfelelő, a buszok 32 százaléka műszaki hibás. A Fidesz javaslatot tett, hogy a városvezetés egy cselekvési tervet dolgozzon ki.