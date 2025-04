Egy gyógyíthatatlan beteg takarítónő így küzd Budapest mocskával

Mónika COPD-os. Ez egy gyógyíthatatlan, krónikus tüdőbetegség. Így kell hosszú évek óta, nap, mint nap megküzdenie a felmérhetetlen kosszal és szeméttel. Főleg a drog áll a háttérben. A drogosok akkora mennyiségű mocskot és szemetet hagynak maguk után, amit már nem bír elviselni. Mónika hangjába remegés vegyül, amikor kijelenti: „betelt a pohár”.

A gyógyíthatatlan beteg Mónika legtöbb napja így indul / Pásztor Mónika saját fotója

Gyógyíthatatlan beteg takarítónő nem győzi a munkát

A szörnyű közállapotokról fotókat is mutat, amelyek a Teréz körúton készültek.

Ami a nagy gondot okozza az a hatalmas mennyiségű szemét, és a benne való turkálás. Nem győzzük leönteni a járdát. Illetve valószínűleg a hajléktalanok mellékhelyiségnek használják a lépcsőházakat a Teréz körúton.

– nyilatkozta a Metropolnak. Azt mondja, teljesen reménytelen helyzetben van, mert ehhez ő kevés, nem győzi a takarítást.

Már nem is tudom hányszor voltam beteg, mert a drogosok által ott hagyott szemét közt kell turkálnom.

Elég kinézni az ablakon, hogy higgyünk Mónikának. Már ha képesek vagyunk elviselni a beáramló bűzt.

Nem lehet nyáron nyitott ablaknál lenni. Bűz van. Konkrétan ammóniaszag. Eső után elviselhetetlen. … A VI. kerület a Harlem szintjére süllyedt.

– nyilatkozta korábban a Metropolnak a Terézvárosban élő D. S. Ottília. De nemcsak Terézvárosban, hanem Erzsébetvárosban is hasonló jelenségek tapasztalhatók. Zsuzsa Erzsébetváros Garay térhez közeli egyik bérházának lakója korábban szintén kifakadt nekünk:

A kukák ki vannak borogatva, büdös van az utcákon. És még a Garay tér is tele van kutyapiszokkal, pedig ott egy kis játszótér is van gyerekeknek.

Fotó: Pásztor Mónika saját fotója

A takarítónő Mónika a szemét és saját betegsége mellett a 12 éves kislánya életéért is küzd. A kislány tartós beteg, és most is két hétig kórházban lesz. Nem érti, hogy miért ekkora a káosz, legalább a munkája lehetne picivel könnyebb. Válaszokat szeretne kapni. Ahogy Radics Béla fideszes fővárosi képviselő is válaszokat keresve nyilatkozta a témában korábban lapunknak:

Úgy néz ki, hogy a drogprobléma kezd elharapózni Budapest tekintetében. … Sok belvárosi területen, köztük Erzsébetvárosban és Terézvárosban is.

Józsefváros áldatlan állapota kapcsán, egy másik cikkünkben Egry Attila, józsefvárosi Fidesz–KDNP-frakcióvezető ad egyértelmű magyarázatot a jelenségre: