Kegyetlen állapotban a VI., VII., VIII kerületi házak - az ellenzéki polgármesterek nem foglalkoznak az omladozó homlokzatokkal

Fővárosunk belvárosi kerületeiben járva elszomorító látvány tárul elénk. Fotósunk körsétát tett, hogy lencsevégre kapja, milyen állapotban van Budapest belvárosa. Galériánkban mutatjuk az épületek homlokzatát.
Erzsébetváros, Józsefváros, Terézváros. Három olyan kerület, amelyben már évek óta nem tesznek semmit a középületek felújítása érdekében. Nem is kell sokat barangolnunk, hogy találjunk kopott homlokzatokat, összefirkált ajtót vagy falat. Mindez Budapest belvárosában kifejezetten elszomorító látvány. Galériánkban mutatjuk a kerület épületeinek homlokzatát.
Józsefvárosban a lakhatási problémák mellett a közbiztonság romlott a legjelentősebben, ahogy az épületek állapotán jól látszik a baloldal semmittevése. Nem is kell keresgélnünk, hogy kopott vakolatokat, homlokzatokat találjunk. Arról nem is beszélve, hogy a rosszabb állapotú lakásokban élő lakók is bizonytalanságban élnek, hiszen a Pikó András vezette önkormányzat idestova egy éve nem biztosít nekik cserelakásokat.
A rolleresek játszótereként ismert Erzsébetváros bulinegyede folyamatosan terjeszkedik a kerületben. Niedermüller Péter polgármester vezetése alatt bulizók özönlötték el a Klauzál teret. Ahogy Pikó András, úgy Niedermüller Péter is beállt a Vitézy Dávid és Karácsony Gergely által szorgalmazott sétálóutca-program mögé. Az ilyen látszatintézkedések mellett persze nincs keret a kerület épületeit rendbe hozni, vagy legalább karban tartani.
Terézváros egykor virágzó kerület volt, ma már a Szondi utca és a Szinyei Merse utca épületei a Diószegi utca hangulatát idézik. Soproni Tamás Momentumos polgármester inkább érdekelt a propaganda folytatásában, mint a kerület karban tartásában.
Galériában mutatjuk a középületek elhanyagolt homlokzatait.
