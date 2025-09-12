Kegyetlen állapotban a VI., VII., VIII kerületi házak - az ellenzéki polgármesterek nem foglalkoznak az omladozó homlokzatokkal

Erzsébetváros, Józsefváros, Terézváros. Három olyan kerület, amelyben már évek óta nem tesznek semmit a középületek felújítása érdekében. Nem is kell sokat barangolnunk, hogy találjunk kopott homlokzatokat, összefirkált ajtót vagy falat. Mindez Budapest belvárosában kifejezetten elszomorító látvány. Galériánkban mutatjuk a kerület épületeinek homlokzatát.

Budapest belvárosa. Kopnak a homlozatok a VIII. kerületi Bérkocsis utcában. Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A kopott falú lakásokba berontó drogosok Józsefvárosban, az Erzsébetvárosban terjedő bulinegyed, a szebb napokat látott Terézváros – ilyen most Budapest belvárosa

Józsefvárosban a lakhatási problémák mellett a közbiztonság romlott a legjelentősebben, ahogy az épületek állapotán jól látszik a baloldal semmittevése. Nem is kell keresgélnünk, hogy kopott vakolatokat, homlokzatokat találjunk. Arról nem is beszélve, hogy a rosszabb állapotú lakásokban élő lakók is bizonytalanságban élnek, hiszen a Pikó András vezette önkormányzat idestova egy éve nem biztosít nekik cserelakásokat.

VII. kerület. Ilyenek a Rottenbiller utcában a házak. Fotó: Gabor Zoltan

A rolleresek játszótereként ismert Erzsébetváros bulinegyede folyamatosan terjeszkedik a kerületben. Niedermüller Péter polgármester vezetése alatt bulizók özönlötték el a Klauzál teret. Ahogy Pikó András, úgy Niedermüller Péter is beállt a Vitézy Dávid és Karácsony Gergely által szorgalmazott sétálóutca-program mögé. Az ilyen látszatintézkedések mellett persze nincs keret a kerület épületeit rendbe hozni, vagy legalább karban tartani.

VI. kerület. Ilyen állapotban van a Székely Bertalan utca egyik épülete. Fotó: Gabor Zoltan

Terézváros egykor virágzó kerület volt, ma már a Szondi utca és a Szinyei Merse utca épületei a Diószegi utca hangulatát idézik. Soproni Tamás Momentumos polgármester inkább érdekelt a propaganda folytatásában, mint a kerület karban tartásában.

Galériában mutatjuk a középületek elhanyagolt homlokzatait.