Kegyetlen állapotban a VI., VII., VIII kerületi házak - az ellenzéki polgármesterek nem foglalkoznak az omladozó homlokzatokkal

Fővárosunk belvárosi kerületeiben járva elszomorító látvány tárul elénk. Fotósunk körsétát tett, hogy lencsevégre kapja, milyen állapotban van Budapest belvárosa. Galériánkban mutatjuk az épületek homlokzatát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 16:30
Budapest Erzsébetváros terézváros

Erzsébetváros, Józsefváros, Terézváros. Három olyan kerület, amelyben már évek óta nem tesznek semmit a középületek felújítása érdekében. Nem is kell sokat barangolnunk, hogy találjunk kopott homlokzatokat, összefirkált ajtót vagy falat. Mindez Budapest belvárosában kifejezetten elszomorító látvány. Galériánkban mutatjuk a kerület épületeinek homlokzatát.

így néz ki Budapest belvárosa
Budapest belvárosa. Kopnak a homlozatok a VIII. kerületi Bérkocsis utcában. Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A kopott falú lakásokba berontó drogosok Józsefvárosban, az Erzsébetvárosban terjedő bulinegyed, a szebb napokat látott Terézváros – ilyen most Budapest belvárosa

Józsefvárosban a lakhatási problémák mellett a közbiztonság romlott a legjelentősebben, ahogy az épületek állapotán jól látszik a baloldal semmittevése. Nem is kell keresgélnünk, hogy kopott vakolatokat, homlokzatokat találjunk. Arról nem is beszélve, hogy a rosszabb állapotú lakásokban élő lakók is bizonytalanságban élnek, hiszen a Pikó András vezette önkormányzat idestova egy éve nem biztosít nekik cserelakásokat.

VII. kerület. Ilyenek a Rottenbiller utcában a házak. Fotó: Gabor Zoltan

A rolleresek játszótereként ismert Erzsébetváros bulinegyede folyamatosan terjeszkedik a kerületben. Niedermüller Péter polgármester vezetése alatt bulizók özönlötték el a Klauzál teret. Ahogy Pikó András, úgy Niedermüller Péter is beállt a Vitézy Dávid és Karácsony Gergely által szorgalmazott sétálóutca-program mögé. Az ilyen látszatintézkedések mellett persze nincs keret a kerület épületeit rendbe hozni, vagy legalább karban tartani. 

VI. kerület. Ilyen állapotban van a Székely Bertalan utca egyik épülete. Fotó: Gabor Zoltan

Terézváros egykor virágzó kerület volt, ma már a Szondi utca és a Szinyei Merse utca épületei a Diószegi utca hangulatát idézik. Soproni Tamás Momentumos polgármester inkább érdekelt a propaganda folytatásában, mint a kerület karban tartásában. 

Galériában mutatjuk a középületek elhanyagolt homlokzatait.

Ilyen most a belvárosi épületek homlokzata

fotóma, 12:37

 

