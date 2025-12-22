Különleges állat vadászik Budapest belvárosában - sikerült lencsevégre kapni!

Napokig izgatottak voltak a profi fotósok Budapesten, mert nagyon ritka lehetőséget nyújtott nekik a természet. A közösségi médiában egymást riadóztatták, hiszen nem akármilyen vendég tévedt Budapestre: egy rendkívül ritka, védett állatfaj egy példánya – egy hajnalmadár!

A hajnalmadár nem őshonos állatfaj Magyarországon / Fotó: Túri Tímea

Miért nagy szám a hajnalmadár Budapesten?

Nemcsak nagy szám, hanem egyenesen szenzáció! Hiszen egy olyan madárról van szó, amely itthon nem őshonos, hazánknak téli vendége. Hozzánk csak telelni repül, ám Ázsia magashegységeiben épít fészket.

Meglehetősen fürge, falánk madár. Legtöbbször kőbányákban, természetes sziklafalakon, várromokon és nagyobb épületeken, templomokon látni. Ha betéved a városba, épületek falán kapaszkodik kis, mégis erős karmaival ez a mindössze 20 centiméteres apróság, finom falatok után kutatva – a hajnalmadár étlapján szigorúan pókok és bogarak szerepelnek.

Mindössze néhány hónapig, október és április között tisztel meg minket a társaságával, ám ez idő alatt is jellemzően Budapesttől távol tartózkodik. Védett madárnak számít, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Ritkán tiszteli meg a fővárosiakat jelenlétével, az meg pláne különleges, ha egyenesen Budapest belvárosa felé repíti őt az ösztöne. Decemberben azonban így tett. Ezért is voltak olyan izgatottak a természetfotósok, akik szívesen lencsevégre kapják a „hegyek madarát”.

„Megszállottan kereste a táplálékot”

Túri Tímea fotós is gyermeki izgatottsággal indult el, azt remélve, hogy rámosolyog a szerencse és készíthet egy képet a legendás madárról. Nem volt könnyű dolga, de sikerrel járt! A tollas szépség a Vigadó tér egyik épületén várt rá. „Előtte már láttam képeket a hajnalmadárról, tudtam, hogy ott bukkant fel, így nagy reményekkel vágtam neki. Körülbelül fél órát vártam, amikor délelőtt 11 óra körül végre megjelent azon a házfalon, ahol előttem már mások is megfigyelték” – mesélte boldogan a magyar fotós a Metropolnak.

Természetfotósként óriási élmény volt számára, hogy néhány különleges fotót készíthetett a madárról.

Egy rendkívül ritka madárról van szó. Hihetetlenül fürge, folyamatosan mozgásban van: fel-le mászkált a falon, rövid repülésekkel tért vissza, miközben megszállottan kereste a táplálékot. A fal repedéseiből pókokat, legyeket szedegetett ki, láthatóan sikerrel

– részletezte Tímea, akin nem fogott ki a madár gyorsasága: több fotót is készített róla!