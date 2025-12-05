Szökött óriásmadár leskelődik Budapesten: Eszterhez a munkahelyén köszönt be

Érdemes nyitott füllel és szemmel járnia az embereknek Budapesten, mert egy rendkívül ritka, védett madárfaj, egy tarvarjú bárhol és bármikor meglepheti őket. Ehhez most nem kell jegyet váltani, mert az állatvilág házhoz jön. Szó szerint! A Fővárosi Állatt- és Növénykertből meglógott állat nem repült messze – egyelőre. Egy fiatal nőhöz Budán köszönt be!

A tarvarjút nagyok óta próbálják az állatkerti gondozók nyakon csípni / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Hogyan szökött meg a tarvarjú?

Úgy látszik nagyon megszerethette a látogatói társaságát egy tarvarjú a Fővárosi Állatkertben, mert olyan tervet eszelt ki, amivel túljárt a gondozói eszén. De még hogyan! Az íbiszfélék családját erősítő tarvarjúkból 38 él az állatkertben. Ez az állatfaj nagyon barátságos, imádja az embereket. Olyannyira, hogy kettő közülük szökést kísérelt meg, hogy meglesse az emberek világát, és egyikük sikerrel is járt! A röpdéből keltek szárnyra a szabadság vándorai, egy pechükre nem járt sikerrel, mert még időben sikerült elcsípni az Állatkert területén. Nemúgy, mint a társát. Ő sokkal bátrabbnak bizonyult. Bizony, a szökött tarvarjú ünnepi szabadságot vett ki, és még a környékről is elrepült.

Azóta tart a hajsza, hogy előkerítsék. De az állat nagyon eszes! Egy helyen sosem marad, mindig mozgásban van. Az állatkerti gondozók próbálják előkeríteni, ám egyelőre nem sikerült nekik. Amíg a kutatóakció tart, a madár éli boldog életét, látszólag élvezi, hogy ráleshet a budapestiek mindennapjaira.

„Nagyon bátor volt”

Most épp a szürke hétköznapjaink érdekli őt. December 4-én, csütörtökön az égből leste célpontját, akit műszak alatt meglephet. Nem hiszed el! Az otthonától 9 kilométerre Budán találta meg az ideális jelöltjét: egy a MOM Parknál lévő irodaház párkányán tűnt fel, hogy beköszönjön H-B. Eszternek.

A fiatal nő először azt hitte, hogy káprázik a szeme, a méretes madár nyugodtan ült a párkányon, és figyelte őt! „Először egy csapzott varjúnak tűnt, de akkor még nem láttam a fejét” – vallotta be lelkesen Eszter a Metropolnak, aki gyorsan telefont ragadt, hiszen nem mindennapi vendége akadt a munkaidejében.

Muszáj volt lefotózzam! Sosem láttam ilyen madarat. Rá is kerestem, hogy mégis milyen faj lehet és több helyen olvastam, mennyire ritka. Egyébként nagyon bátor volt. Látszott rajta, hogy nem idegen neki az emberek figyelme.

– mesélte.