„Az állat nem játék” – Tigrishez riasztotta a készenléti rendőrség az állatkert dolgozóit

A Fővárosi Állat- és Növénykert osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a készenléti rendőrség egy tigris ügyében riasztotta dr. Sós Endre főigazgató és állatkerti főállatorvost és profi csapatát.

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Egy állat nem játék. Akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról beszélünk

– írta a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Egyelőre nem derült ki több az ügyről, ugyanis a nyomozás állásáról csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, de a Fővárosi Állt- és Növénykert mindenkit megnyugtatott: a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, kollégáik pedig tudásuk legjavával gondoskodnak róla.

Íme egy videó a kistigrisről: