RETRO RÁDIÓ

„Az állat nem játék” – Tigrishez riasztotta a készenléti rendőrség az állatkert dolgozóit

Egyelőre nem sokat árultak el a különös esetről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Módosítva: 2025.12.03.
Tigris állatkert készenléti rendőrség

A Fővárosi Állat- és Növénykert osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a készenléti rendőrség egy tigris ügyében riasztotta dr. Sós Endre főigazgató és állatkerti főállatorvost és profi csapatát.

Tigris nagymacska vadállat
Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Egy állat nem játék.

Akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról beszélünk

– írta a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Egyelőre nem derült ki több az ügyről, ugyanis a nyomozás állásáról csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, de a Fővárosi Állt- és Növénykert mindenkit megnyugtatott: a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, kollégáik pedig tudásuk legjavával gondoskodnak róla.

Íme egy videó a kistigrisről:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu