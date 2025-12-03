„Az állat nem játék” – Tigrishez riasztotta a készenléti rendőrség az állatkert dolgozóit
Egyelőre nem sokat árultak el a különös esetről.
A Fővárosi Állat- és Növénykert osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a készenléti rendőrség egy tigris ügyében riasztotta dr. Sós Endre főigazgató és állatkerti főállatorvost és profi csapatát.
Egy állat nem játék.
Akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról beszélünk
– írta a Fővárosi Állat- és Növénykert.
Egyelőre nem derült ki több az ügyről, ugyanis a nyomozás állásáról csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, de a Fővárosi Állt- és Növénykert mindenkit megnyugtatott: a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, kollégáik pedig tudásuk legjavával gondoskodnak róla.
Íme egy videó a kistigrisről:
