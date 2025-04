Döbbenetes párbajt videóztak le az állatkertben, erre senki sem számított

Az állatkert közkedvelt helyszín, mind hazánkban, mind külföldön. Nemrég Amerikában, az állatkertben egy megdöbbentő párbajnak lehettek a szemtanúi a látogatók!

Állati párbaj: a tigris üldözőbe vette a ludat / Fotó: TikTok

Párbaj, amire nem számítottál!

A Columbus Állatkertben egészen meghökkentő párbaj folyt le pár napja. A 7 éves tigris, Vera ketrecében folytatódott le a küzdelem. A tigris félelmetes ragadozó, bár az állatkertben nem fenyegeti az éhezés a hatalmas állatot. Ösztönei még így is élesek a tigrisnek, és az állatgondozóknak is mindig figyelmesnek kell lenniük, amikor megközelítik az állatot. Nemrég azonban hívatlan vendéget kapott Vera. Beszállt hozzá egy vadlúd. Először a tigris csak követte a ludat, majd elkezdte üldözni. Felmerülhet bennünk a gondolat, hogy biztos elkapta a tigris a vadludat, és ezzel be is fejeződik a történet. Azonban váratlan fordulat következett be! A vadlúd szembe szállt a tigrissel. Az üldözéskor a lúd szembefordult ellenfelével, majd hatalmas szárnycsapkodásokkal és felrepülve a földről szembe szállt vele. A szárnyaival megcsapta a tigris pofáját, majd az kihátrált a küzdelemből és elfutott a vadlúdtól. Jen Fields, az állatkert kommunikációs igazgatója így nyilatkozott az esetről több külföldi lapnak is:

Úgy látszik, a lúd szerencsésen megszökött, és elrepült, hogy elmondhassa történetét!

Nem ez volt az első eset, hogy az amerikai állatkertbe különböző állatok szöktek be. Nemrég a barna medve ketrecébe beszállt egy kacsa, ám itt a történet nem végződött ilyen szerencsésen, hiszen a medve elkapta a szárnyast.

