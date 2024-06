Halálmadár tartja rettegésben a budapestieket több kerületben - Lelepleztük

A Metropol korábban beszámolt róla, hogy milyen szokatlan hangokat hallanak az ott élők Budapest több kerületében, többek között a Havannán és Újpalotán is. Most azt is kiderítettük, hogy kihez, egészen pontosan mihez tartozik a szokatlan, nyugtalanító jelenség.

A halálmadár, avagy halálbagoly rengeteg embert kínoz éjjelente. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Korábban olyan találgatások születtek a sípoló hang kapcsán, melyet az éjszaka közepén lehet hallani, hogy valaki szórakozik vagy valamilyen riasztóból származik. Olyan is akadt, aki vette a bátorságot, hogy egymaga induljon útnak az éjszaka közepén, de hiába, a hanghoz közeledve az ugyanis abbamaradt.

Próbáltam beazonosítani a hang forrását, de nem sikerült. Hiába keresgéltem az utcán sétálva, hogy mi lehet az és pontosan melyik házból jöhet

- árulta el egy havannai férfi, aki már rosszul van attól, hogy valahányszor felébred az ismétlődő sípolásra, nem tud visszaaludni.

Én máshol lakom, de kb. 2 évig azt hittem rá, hogy valamilyen riasztó hangja, de csak nyáron

- mondta egy XVIII. kerületi, akit azóta kevésbé idegesít a hang, mióta tudja a forrását.

Most eláruljuk, hogy az idegtépő hang egy halálmadárhoz tartozik, mely egy jellemzően éjszaka vadászó bagolyféle. Az állat hangját volt, aki 2 éven át nem tudta beazonosítani, de miután rájött, hogy mihez tartozik, már nem találta annyira irritálónak.

„Én egy másik kerületben lakom és eddig fogalmam sem volt róla, mi lehet ez” - mondta a gyakori vendégről egyikük, míg egy másik szerint: