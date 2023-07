„Az esti zajongás nem fog megoldódni” - háborognak a lakók a megszüntetett újpalotai sportpálya miatt

Nagy felháborodást keltett az Újpalotán, Árendás közben lévő sportpálya ügye. A Ripost szerint egy hangos és balhés kosaras társaság keseríti meg a helyiek életét, ezért a lap információi szerint pár száz méterrel arrébb, a Kőrakás parkba, szintén házak közé helyezik át a sportpályát.

Lezárták a sportpályát a gyerekek elől / Fotó: Sandor Bankuti / Ripost

A Ripost ottjártakor a terület körbe volt kerítve és a kerítést a palánkokkal együtt már el is vitték. Megkérdezték a helyieket, akik két táborra oszlottak, volt, akit nagyon zavart az esti is hangos kosaras társaság, de olyanok is akadtak, akik kifejezetten örültek, hogy a fiatalok nem otthon vannak a négy fal között, hanem a szabadban játszanak.

Jutka a sportpályával szemben lakik, őt nem zavarta a hangoskodás / Fotó: Sandor Bankuti

A Ripost cikke után valóságos kommentháború alakult ki; nem csak a helyeik érezték magukénak a témát, hiszen a csendháborítás általánosságban is sokakat érint.

Sok a drogos testépítő a telepen éjszaka gyúrnak közben hangosan torzult aggyal ordítanak. A lakóknak ebből lett elegük. Nem csodálkozom.

„Mit szóljanak a Fővárosiak, az állandó közlekedési zaj miatt” - írta le a véleményét György.

Hova tudják tenni, hogy senkit ne zavarjon? Pólus és az Ázsia közé maximum, de biztos vagyok benne, hogy ott is lenne valaki akit zavarna... Nyomorult egy ingerszegény élete lehet annak, akit zavart az hogy más jól érzi magát.

„Basszus. Nem lehetne összeszedni azt a szalagot és azt a bóját? Akkor olyan lenne , mint régen. Lehetne használni.”

A Nádastó parkban, tavaly mindkét pályát felszedték és kutyafuttatót csináltak belőlük. Nem sértem meg a kutyámat, hogy egyszer is beviszem abba a szakadék tákolmányba

„Évtizedekig nem volt gond a 3 pálya sem amikor még a fém kerítéseken vágódott vissza a labda és rohangáltak a gyerekek. A gond akkor kezdődött amikor egyes csoportok egész hajnalig, de sokszor éjjel kettőig pattogtattak és zenéltek, aztán amikor hazafele menet egy-egy házból lelocsolták őket még jobban ordibáltak. Tehát félő, hogy a költöztetés ellenére, az esti zajongás nem fog megoldódni”

- sorolták az emberek.

A témával kapcsolatban természetesen a Ripost megkereste a XV. kerületi önkormányzatot is, amint reagálnak, frissítjük cikkünket.