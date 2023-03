Forrnak az indulatok Cegléden: a közellenséggé váló nyugdíjasok a játszótér után a kutyafuttatót is bezáratnák

Ahogy arról már korábban mi is írtunk, Cegléd városa egyemberként háborodott fel, amikor kiderült, hogy két idős bejelentő miatt két sportpályát is a földdel tesznek majd egyenlővé.

A két ceglédi nyugdíjasnak a gyerekek után a kutyákkal is baja van Fotó: Illusztráció - Pexels

Az azóta már közellenséggé váló nyugdíjasok nyugalmát a labdapattogás zavarta, olyannyira, hogy még a sportpályát is feljelentették. Az ügynek pedig az lett a következménye, hogy a bíróság a pályák lebontása mellett döntött. Úgy látszik, hogy a ceglédi időseknek ez sem volt elég, új szintet lépnek: a Ripost szerint ugyanis a sportpálya után, most a kutyafuttatóra is lakatot tennének.

A lapnak pár hete már beszámolt Szemerédiné Gér Anikó a panaszáról, melyből kiderült, hogy mi zajlik a környéken. Elmondása szerint két idősebb városlakót zavart a hangoskodás, ezért bontják le a gyerekek kedvenc helyeit.

Elvileg évek óta megy a pereskedés az önkormányzat és egy-egy lakó között. Két pályáról van szó, mindkettőnél egy-egy személy a bejelentő. Most a cél a Kúria elé vinni a történteket, mert mi már csak a végzéssel szembesültünk, hogy be kell zárni és lebontani a két pályát, amik 40 éve szolgálják a gyerekeket

– mesélte a Ripostnak Anikó.

A városlakók azóta már online petíciót is indítottak, és úgy döntöttek a Kúria elé viszik az ügyet. Most azonban úgy néz ki, újabb ügy mellett kell majd harcolniuk, ugyanis a nyugdíjasokat már a kutyaugatás is zavarja, ezért a kutyafuttatót is megszüntetnék.

Szerettem Cegléden lakni, de az elmúlt időszakban, ami ott folyik, egy percre nem bántam meg, hogy elköltöztem, esküszöm. A sok rosszindulatú ember, ami ott van, ritka. Az egyiket a kutyák zavarják, a másikat az egészséges gyerekek. Az ilyen embereket száműzni kellene!

– mondta el véleményét a lapnak egy volt ceglédi lakos.

Természetesen a helyiek nem hagyják magukat, szombatra szerveztek is egy tiltakozást. A Ripost szerint a bezáratni kívánt kutyafuttatóban fognak összegyűlni a kutyagazdik és négylábú kedvenceik.