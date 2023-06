Az emberre támadó varjak után most a baglyok miatt panaszkodnak a lakosok

Már aludni sem tudnak a lakók a folyamatos bagolyhuhogástól Dunakeszin az Attila utcában. Állításuk szerint az elején még szerették hallgatni a különleges „éneket”, de így, hogy egy percre sem szűnik a zaj, egyre idegesítőbb a számukra. Ráadásul a környéken sokan tartanak kutyákat is, amiket ingerlik a madarak, így felváltva kell hallgatni a huhogást és az ugatást. A Metropolnak K. László mesélt a jelenségről.

Hadd kérdezzem meg: mi a teendő, ha a baglyok megszállják a szomszéd kertet és alkonyattól pirkadatig visítanak?!

- kezdte László.

"A kutya megőrül és lassan mi is, mert olyan hangosan huhognak, hogy nem tudunk tőlük aludni. Persze ez előtt is lehetett hallani őket minden évben ebben az időszakban, de sokkal messzebbről. Akkor még kellemes is volt, hiszen szeretjük a baglyokat, de azért ez már túlzás… "

László szerint néhány napja kezdtek jobban rázendíteni a baglyok.

"Pár napja vettük észre, hogy a szomszéd fáját elfoglalták. Szerintem 3-4 bagoly biztos itt ücsörög és kiabál. A kutyákkal felváltva csinálják a „műsort”, amitől kezdünk kikészülni."

Korábban a varjak okoztak fejfájást

Korábban a Metropol is írt róla, hogy Budapesten megszaporodtak a varjútámadások. Többek között egy fiatal nőt támadtak meg a saját erkélyén, korábban pedig egy biciklisnek szálltak neki a hosszúcsőrű madarak. De olyan eset is történt, hogy egy nőnek a kutyáját kellett megvédenie egy csapat varjútól.

Kerületenként már több helyre is kihelyeztek szórólapokat, amik figyelmeztetnek a varjútámadásokra. Érdemes tudnunk, hogy ezek az állatok nem kedvtelésből rontanak az emberre, hanem a fiókáikat védik. Abban az esetben, ha megtámad minket egy varjú, a kezünkben tartott tárgyat lóbálva ijesszünk rá, de ne várjunk nagy csodát, ugyanis egyáltalán nem félnek az embertől... A varjútámadások időszaka június végéig eltarthat, amíg fel nem nőnek a fiókák.