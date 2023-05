Újra támadnak a varjak – már a kutyákra is lecsapnak Budapesten

Nincs megállás! Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, a fővárosban visszatérő problémát jelent az utóbbi években, hogy a nagyvárosi környezetben élő dolmányos varjak megszokták az emberek közelségét, ezért bármilyen félelemérzet nélkül támadnak rájuk, ha veszélyben érzik a fiókáikat. Több kerületben már plakát is felhívja a figyelmet a fennálló veszélyre.

A kis Arisztotelészt is megtámadták a varjak Fotó: Metropol

Veszélyben vannak az ebek is

A fiókák védelmében a merész madarak nem csak a játszótéren az emberekre, de a kuytafuttatókban az állatokra is rátámadhatnak. Egyik olvasónk is hasonló esetről számolt be, a kistestű kutyáját pécézték ki maguknak a fekete tollasok.

Az Erzsébet téren voltunk, a kutyafuttatóban. Épp labdáztunk, amikor hirtelen egy agresszív varjúsereg támadta meg a kiskutyámat. Nagyon megijedtem, hiszen ha megcsípik, vihetem az orvoshoz! A kutyám, Arisztotelész is megrémült. Körülbelül 5-6 körben támadták, én pedig, mint egy igazi anyatigris, próbáltam elhesegetni a madarakat. A végén már volt, amelyik tőlem sem riadt vissza, és továbbra is ott maradt farkasszemet nézni velem.

– számolt be a történtekről lapunknak Zsófi.

Korábban Ivett mesélte el, hogy a XIII. kerületben is meggyűlik a bajuk az állattartóknak a pimasz madarakkal.

„A kutyafuttatóban nagyon sok a fa, hogy nyáron is hűvösen tartsák a helyet, viszont a legtöbb fa tele van varjúfészekkel és nyilván a fiókáikat védik. Többször is előfordult már, hogy az éppen együtt játszó kutyákra is rátámadtak a varjak. Ugyanakkor nem csak bántanak minket, például az én kutyámmal imádnak 'játszani'. Azt szokták csinálni, hogy lerepül hozzá az egyik madár, a kutya meg rohan utána. Majd ha hátat fordít neki az eb, meghúzza finoman a csőrével a farkát és fogócskáznak tovább” – meséli.

A kutyafuttatókat is rettegésben tartják a madarak Fotó: Metropol

Csapatostul foglalták el az erkélyt

Már többen jelezték, séta közben támadt rájuk egy varjú, most pedig egy fiatal arról számolt be a Metropolnak, hogy őt a saját erkélyén lepték meg az állatok.

Kimentem az erkélyre dohányozni, leültem és élveztem a jó időt. Aztán a következő pillanatban azt vettem észre, hogy teljes sebességgel repül felém egy varjú. Egyenesen nekem szállt, csapdosott a szárnyával, én pedig kapálóztam. Érdekes látványt nyújthattunk együtt. Végül én félelmemben bemenekültem a lakásomba és az ablakból figyeltem az állatot. Nem akartam hinni a szememnek, de 'szólt' a cimboráinak, ugyanis másodpercekkel később több varjú is megjelent és elfoglalták az erkélyemet

– zárta ijesztő beszámolóját Lilla.

Ezt tedd, ha megtámad egy varjú!

Lapunk korábban felkereste Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjét a dolmányos varjakkal kapcsolatban. Mint mondta, lakott területen elsősorban a dolmányos varjak májusi fiókareptetésekor számíthatunk esetleg félelmet keltő madártámadásra.

„A szülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. Hiperérzékeny párnál a viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét. Kivédeni ezeket a varjútámadásokat nem lehet, mivel ez egy természetes viselkedése a madaraknak. Nem kell megijedni, szembe kell fordulni a madárral, rá kell kiabálni, ha van a kezünkben valami, oda kell csapni” – tanácsolta lapunk olvasóinak Orbán Zoltán.