Idegőrlő éjszakák: furcsa hangokat hallanak ebben a kerületben

Tegnap este és ma este is egy éles, pittyegő hangot lehet hallani a Keszkenő utca környékén. Valószinű messzebbről jöhet, viszont iszonyatosan idegőrlő, tegnap fel is ébresztett, most pedig nem tudok tőle elaludni. Van valakinek tippje, hogy honnan jöhet a hang?