Folytatódik az állatkínzás: már a XIII. kerületi kutyák sincsenek biztonságban

Ahogy arról lapunk már korábban többször is beszámolt, Budapest több pontján is mérgező anyagokat és szúrós tárgyakkal teli falatokat találtak a kutyagazdik sétáltatás közben. Sajnos hiába figyelmeztették egymást az állattartók, több négylábú is elpusztult már emiatt. A legújabb vészjelzés Angyalföldről érkezett, úgy tűnik, már ebben a kerületben sincsenek biztonságban az ebek.

Üvegszilánkokkal teli csirkemellet helyeztek el a járdán (Fotó: Metropol)

A XIII. kerületben egy kutya gazdája egyik délután azzal szembesült, hogy az utca közepén egy nyers, üvegszilánkokkal teli csirkemell hevert, amit nem éppen jószándékú emberek hagyhattak ott a naiv négylábúaknak.

Sajnos én is szembesültem azzal, amivel sokan mások is. A Frangepán utcában, a járda kellős közepén valaki egy nagyobb darab csirkemellet hagyott, »kiegészítve« egy kis üvegszilánkkal. Még szerencse, hogy a kutyám nem vette észre, és nem vette azonnal a szájába

– árulta el nekünk a felháborodott állattartó.

Gombamód megszaporodtak az állatmérgezések

Az elmúlt időszakban nem ez az első eset, hogy rosszakarók ártani szeretnének a kis kedvenceknek. Mint arról beszámoltunk, az utóbbi hónapokban több helyen is felütötte már a fejét az állatmérgezés. Kőbányán a Harmat utcából is érkeztek aggasztó hírek lapunkhoz, egyik olvasónk beszámolt róla, hogy a Harmat utca 156. szám alatt két húsos csontot helyeztek el, amelyek azonban rózsaszín, méreggyanús anyagokkal voltak teletömve. Emellett két incidens is történt Pestszentlőrincen. Az egyiknél egy szívtelen állatkínzó szögekkel ellátott kolbászdarabokat helyezett el a Péterhalmi-erdőben. A másik esetben pedig vélhetőleg egy betörésre készülő bűnöző dobott be fagyállóval átitatott húsdarabokat egy kertes ház udvarába, amelyek Luca, a házőrző kutyus pusztulását okozták. A kispesti erdőben és a Margitszigeten is bizonyítható mérgezés történt. Óbudán két esetben is emberek mérgeztek meg kutyákat, és sajnálatos módon emlékezetes volt, amikor penészes diómérgezés után teltek meg az állatklinikák.

Szomorú és elkeserítő, hogy valakit ez boldogít, hogy kárt okozzan másoknak ilyen módon. Kérek minden kutyatartót, hogy séta közben figyelje a kis kedvenceit, nehogy felnyaljon valami hasonló, mások által kirakott finomságot!

– tette hozzá a gazdi, aki azonnal a kukába dobta a szilánkokkal teli csirkemellet, ezzel védve a többi környékbeli ebet.