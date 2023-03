Folytatódik az állatmérgezés Budapesten: most Békásmegyeren esett áldozatul két kutya

Tovább folytatódik a kutyák mérgezése Budapesten, ezúttal Békásmegyeren szórták szét a mérget. A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület beszámolója szerint egy kis kutyafuttatóban két tacskót mérgeztek meg. Az eset óriási felháborodást váltott ki a hozzászólók körében, többen értetlenül állnak az eset mögött.

Súlyos veszélyben vannak a házi kedvencek. Fotó: RIDO PAHOTAN TUA MANIK / Shutterstock

Egy emberként sokkolta a helyieket a tragédia

A két ártatlan tacsi lány, akik egy barátunk családtagjai voltak, ennek áldozatául estek. Sajnos egyikőjük sem élte túl. Egy embernek mérhetetlen bánatot okozott az elkövető, arról nem beszélve, hogy ezek a kiskutyák milyen fájdalom közepette mentek el

- írta a bejegyzésében az elpusztult kutyák gazdája.

A bejegyzést követően rengetegen fejezték ki együttérzésüket a gyászoló családdal, sokuk viszont nyomdafestéket nem tűrő hangon küldte el melegebb éghajlatra a mérgezőt.

Az ilyen ember ellen nem rendőr kellene, hanem a mérgével megetetni, hogy ugyanúgy szenvedjen, mint ezek a szerencsétlen állatok

- írta felháborodva az egyik hozzászóló.

Gombamód megszaporodtak az állatmérgezések

Az elmúlt időszakban nem ez az első eset, mint, ahogyan arról beszámoltunk, az utóbbi hetekben több helyen is felütötte a fejét már az állatmérgezés. A Metropol hétfőn írt arról, hogy az elmúlt hetekben a IX. kerületben több helyen is patkányméreggyanús anyagot találtak a közterületeken.

Az elmúlt pár hétben többször kaptunk bejelentést patkányméreggyanús törmelékekről a kerület közterületein.

– írta bejegyzésében az önkormányzat.

Nem árt résen lenni a gazdiknak Fotó: Lightspruch / Shutterstock

A hozzászólások között egy férfi arról számolt be, hogy több esetben is feljelentést tettek az általa ismert kutyások a rendőrségen, ezért lapunk megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, és ők megerősítették: valóban érkezett bejelentés méreggyanús anyagokról.

Korábban a Margitszigeten is több kutyát is megmérgeztek. A rendőrség az esetben akkor nyomozást is elrendelt, állatkínzás gyanújával. Nemrég pedig arról is írtunk, hogy Óbudán is mérgezik a kutyákat: valaki fagyállóval átitatott falatkákat szórt ki a III. kerület egyik utcájában.