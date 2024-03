Botrány a TikTokon: durván beszóltak a bőrbeteg Flóriánnak, a fiúért rengetegen kiálltak

Vass Flórián történetét elsőként mutattuk be, azóta pedig médiasztárrá vált a pillangóbőrrel küzdő fiú, akinek kis súrlódástól is fájó sebek keletkeznek a bőrén. Flóri azonban a nehézségei ellenére edzeni kezdett és másokat motivál a TikTokon, ami miatt példaképpé vált. A népszerűséggel azonban irigyek és rosszakarók is jöttek, ellepték az internetes trollok Flórián TikTokját.

Flórián reagált a rosszindulatú kommentre – Fotó: TikTok/floriantheebguy

„Halált érdemelsz te torz”

Flórián rendszerint figyelmen kívül hagyja a negatív kommenteket, korábban elmondta, hogy legtöbbször profilkép nélküli gyerekek trollkodnak a videói alatt, azonban nemrégiben egy kétgyermekes anyuka kívánta a halálát, ami mellett már nem ment el szó nélkül.

Emberek, tényleg, ilyenek is vannak, hogy egy kétgyermekes anyuka, felnőtt ember ilyet ír nekem, hogy »halált érdemelsz te torz«, egy 16 éves srácnak, aki sosem bántotta

– hívta fel a figyelmet videójában Flórián.

Flóriánért egy emberként állt ki a magyar TikTok-közösség

Az aljas komment híre több ismert emberhez is eljutott, akik TikTok-videóikban védték meg a 16 éves fiút: többek között ismert tartalomgyártók, mint például Héja Szabolcs, Szurma András, valamint a vak énekesnő, Agárdi Szilvia is kiállt Flóriánért, amiért a fiú nagyon hálás.

„Szeretném minden egyes embernek, az egész magyar TikTok-közösségnek megköszönni azt, hogy ennyien kiálltatok mellettem ebben a helyzetben, hálásan köszönöm mindenkinek” – mondta, majd üzent a gonosz kommentet író nőnek:

Neked pedig kedves kommentelő, nagyon szépen köszönöm a kommentedet – kedves idézőjeles anyuka –, hiszen a te kommented által nagyon sok embert megismertem, olyanokat is, akikkel sosem gondoltam, hogy beszélni fogok. Nagy tartalomgyártók is mellém álltak, olyanok, akiket én is követek és tisztelem a munkásságukat.

Flórián a családjával – Fotó: Metropol/ Bánkúti Sándor

„Töröljék az üzenetet és tiltsák le az illetőt”

Flórián szeretne segíteni az internetes zaklatást átélt sorstársainak is, hasznos tanácsokkal látja el őket.

Próbálják minél jobban kizárni a rosszindulatú embereket. Ha bántó üzeneteket vagy kommenteket kapnak, ne is válaszoljanak rá, egyből töröljék az üzenetet és tiltsák le az illetőt. Ha egy kiskorú nagyon bántó üzenetet kap, akkor mindenképpen szóljon a szüleinek

– mondta korábban a Ripostnak Flórián.