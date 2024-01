A súlyos bőrbetegséggel küzdő Flórián 9 hónapja edz, elképesztő, mire képes már!

Csak néhány hetet jósoltak a ritka bőrbetegséggel, az úgynevezett pillangóbőrrel küzdő Vass Flórián számára. A 16 éves fiú testén bármilyen kis súrlódás fájdalmas hólyagokat, sebeket ejt. Flórián azonban elhatározta, hogy edzeni kezd és másokat is motivál a mozgásra. Nagy akaratereje és kitartása eredményeként hatalmas mérföldkövet ért el, amiről örömmel be is számolt.

Flórián imád edzeni – Fotó: Bánkúti Sándor

„M élyponton voltam”

A példaképpé vált fiú áprilisban határozta el, hogy elkezd edzeni, hogy kilábaljon a depressziójából.

Áprilisban eléggé mélyponton voltam, mind fizikailag, mind mentálisan, és egyik este úgy döntöttem, hogy holnaptól elkezdek edzőterembe járni, mozogni kicsit. Úgy is lett, és azóta már lassan fél éve csinálom hobbiként. Számomra az edzés egy kiút a mindennapi problémákból; amikor lemegyek a terembe, ki tudom engedni az aznapi gőzt és teljesen felfrissülve, boldogan távozok onnan

– árulta el korábban a Ripostnak Flórián, aki azóta nemcsak mozgásra motiválja az embereket, hanem jótékonykodik is.

„Tartsatok ki, mert semmi sem lehetetlen!”

Flórián kilenc hónapja edz és örömmel számolt be a követőinek az elért sikeréről.

„Most megmutatok nektek egy dolgot, amit elértem kilenc hónap edzés alatt” – kezdte legújabb TikTok-videójában Flórián.

Meg tudom tartani magam, a saját testsúlyomat. Jelenleg 33 kiló vagyok és négyszer tíz másodpercig tudom tartani magam. Nem sok, de majd lesz több is. Szóval nyomjátok, tartsatok ki, mert semmi sem lehetetlen!

Íme Flórián legújabb sikere:

