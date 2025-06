Akkor tért vissza szédületes erővel Kylie Minogue, amikor már szinte mindenki leírta. Az ausztrál énekesnő – hátat fordítva a diszkónak – több lemezt is készített a kilencvenes években, finoman szólva is váltakozó sikerrel. A nagy fordulatot 2000 hozta el, a Light Years című albummal és annak felvezető dalával. A Spinning Around című sláger azonnal tarolt a rádiókban, klubokban és a zenetévékben is. Utóbbiban nagy szerepe volt a dögös videóklipnek is, melyben Kylie egy falatnyi aranyszínű ruciban mutatja meg hibátlan alakját.

Kylie Minogue megvált a dögös, aranyszínű rucijától (Fotó: EMI/ Northfoto)

Azóta 25 év telt el, s bár az énekesnő mind a mai napig tagadhatatlanul kirobbanó formában van, döntött, megvált a dögös, aranyszínű rucijától. Kylie Minogue felajánlotta az Arts Centre Melbourne számára a nem mindennapi viseletet, így azt a művészeti központ látogatói nyitva tartási időben bármikor megcsodálhatják.

Az öltözék azonban vitrinbe téve eléggé kiábrándító, hiszen akkor „él” igazán, ha egy igazán vonzó szépség magára ölti. Jó példa erre az alábbi Kylie Minogue-klip: