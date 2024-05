Sose találnád ki, hogy hány éves lett Kylie Minogue, íme a legszexibb képei

Ötvenhat gyertyát fújhat el május 28-án Kylie Minogue, aki minden bizonnyal feltalálta a fiatalság elixírjét, vagy egész egyszerűen sikerült megállítania az idő fogaskerekét, mert még mindig elképesztően jól néz ki.

Kylie Minogue 56 éves lett (Fotó: AFF/PA Images)

Az ausztrál, mindössze 152 centis minidíva gyerekszínészként kezdte, a zeneiparba 1987-ben robbant be, az első gigaslágere a Locomotion volt, és azóta is folyamatosan szárnyal. Ha egy-két dala nem sikerül túl jól, a dögös klipjei miatt azt is elnézzük neki, idén nyáron pedig személyesen is meggyőződhetünk a „varázserejéről”, ő lesz ugyanis augusztus 7-én a Sziget Fesztivál sztárfellépője.

Kylie Minogue nem akármilyen rekordokat tart

Ő az első és egyetlen olyan női előadó, aki négy egymást követő évtizedben is képes volt a brit toplista élére jutó albummal előrukkolni. Ő minden idők legsikeresebb ausztrál női előadója az eladott lemezeket, és az egyetlen koncertre eladott jegyeket illetően is. A Can't Get You Out of My Head című dala 40 különböző országban állt a toplisták élén.

Ami a magánéletét illeti, soha nem ment férjhez és gyereke sem született, noha 2016 és 2017 között jegyben járt az angol színész Joshua Sasse-val. Híres szerelmi kapcsolat fűzte még a szintén ausztrál szupersztár Jason Donovanhoz. Párkapcsolatban élt az ausztrál énekes Michael Hutchence, a francia színész Olivier Martinez oldalán, legutóbb pedig a brit kreatív igazgató Paul Solomons volt a párja, de végül szakítottak.

A Ripost egy galériával kíván boldog születésnapot a popdívának, aki hamarosan a Sziget színpadán is megmutathatja bájait.