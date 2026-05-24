RETRO RÁDIÓ

Tiszaújvárosi robbanás: rendőrségi nyomozás indult az ügyben

Vizsgálóbizottság és rendőrségi eljárás indult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.24. 07:36
mol Tiszaújváros robbanás

Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel.

Tiszaújvárosi robbanás: rendőrségi nyomozás indult az ügyben
Tiszaújvárosi robbanás: rendőrségi nyomozás indult az ügyben Fotó: Tiszaújvárosi Krónika Facebook

Tiszaújvárosi robbanás: rendőrségi nyomozás indult az ügyben

Janasóczki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek.
A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

Mindeközben a Mol vizsgálóbizottságot állított fel a baleset körülményeinek kivizsgálására

A Mol vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására - közölte a vállalat szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is - tudatták.

Közölték azt is, hogy

a Mol folyamatosan kapcsolatban van a miskolci és a debreceni kórházzal, és mindenben támogatja a sérült kollégákat és családjaikat. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, hét munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul

- részletezték.

Ismertetésük szerint az üzemi balesetben érintett és a mentésben résztvevő kollégák számára szakszerű, pszichológiai támogatást biztosít a vállalat. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol Petrolkémia egyéb üzemei tervezetten üzemelnek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu