"Esélyesebb a Fradi, de..." - verhetetlen ZTE érkezik a kupadöntőre

A Zalaegerszeg ellen két meccsel zárja az idei szezont a Ferencváros. Szombaton Fradi-ZTE döntőt rendeznek a Magyar Kupában (18.00, Tv: M4 Sport), majd a bajnokság utolsó fordulójában csap össze a két gárda. A zalaiak korábbi válogatott védője, Péter Zoltán erős ellenfelet vár.

Péter elismeri, a Ferencváros az esélyesebb, de kedvencei sem érkeznek feltartott kézzel a Puskás Arénába a kupadöntőre.

Múltja és jelene miatt is a Ferencváros az esélyesebb, de az ördög nem alszik. Van esélyünk, de fontos, hogy a magas ferencvárosi védők ellen ne ívelgessünk, inkább földön verhetőek

- mondta Péter Zoltán, aki utalt is arra, hogy a zalaiak idén két meccsből kétszer legyőzték a Ferencvárost. Tavaly ősszel Budapesten 2-1-re, idén februárban odahaza 3-1-re nyert a ZTE.

"Az biztos, hogy remek lesz a hangulat, ráadásul a két tábor kimondottan baráti viszonyt ápol egymással. Még talán egy közös pólót is készítenek a finálé napjára" - nyilatkozta a korábbi válogatott Péter, aki 1986-ban szerepelt a mexikói labdarúgó-világbajnokságon is.

Fradi-ZTE: egy héten belül két meccs

A párosítás pikantériája, hogy a bajnokság 33. fordulójában május 16-ikán ismét lesz egy FTC-ZTE összecsapás, melyen a zöld-fehérek számára a tét a bajnoki cím.

"Gruber Zsomborék egyik meccsen sem fognak kukoricázni, elvégre tökéletesen kipihenten lépnek pályára, ráadásul az Újpest elleni 5-0-ás bajnoki sikerük pluszenergiájával felerősítve" - tette hozzá Péter Zoltán.