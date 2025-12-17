Megoldódott a rejtély? Tudósok hatalmas anomáliát fedeztek fel a Bermuda-háromszög alatt

A legtöbben, ha meghallják Bermuda nevét, automatikusan az Észak-Atlanti-óceánnak arra a titokzatos részére gondolnak, amely félelmetes hírnevet szerzett, mivel ezen a részen veszély fenyegeti a hajókat és repülőgépeket. Azonban ebben az esetben a valóság nagy részben már feltárásra került, és a Bermuda-háromszög rejtélye megoldódott: a kombinált tényezők szeszélyes hullámokat hoznak létre, amelyek nagyobb kockázatot jelentenek a hajókra, míg a repülőgép-balesetek legtöbbje leginkább a személyzet hibájából adódik.

Lenyűgöző felfedezést tettek a Bermuda-háromszög alatt / Fotó: pexels.com

Tudósok különleges víz alatti szerkezetet találtak a Bermuda-háromszög alatt

Ebben az eseteben azonban nem annyira a Bermuda felszíne érdekes, hanem ami alatta van. Egy friss tanulmány szerint a kutatók egy hatalmas szerkezetet fedeztek fel az Észak-Atlanti sziget alatt. A Bermuda-háromszög alatti óceáni kéregben körülbelül 20 kilométer vastagságú kőzetréteg található, és sehol máshol a világon nincs hozzá fogható.

Dr. William Frazer, a washingtoni Carnegie Science kutatója elmondta, hogy miért olyan különleges és egyedülálló ez a hatalmas víz alatti kőzet:

Általában van az óceáni kéreg alja, és ezután a köpeny következik. De Bermudánál van egy másik réteg is, ami a kéreg alatt helyezkedik el, azon a tektonikus lemezen belül, amelyen Bermuda fekszik.

Hogy pontosan honnan származik ez a magyarázhatatlanul vastag kőzetréteg Bermuda-háromszög alatt, az egyelőre ismeretlen, de a kutató szerint segíthet megérteni valami fontosat magáról a szigetről is, mint tenger feletti szárazföldi képződményről.

Egy olyan extrém hely, mint Bermuda megértése fontos ahhoz, hogy a kevésbé extrém helyeket is megértsük

- tette hozzá a kutató.

Bermuda maga egy óceáni kiemelkedésen fekszik, de a vulkáni tevékenység, ami létrehozta ezt a kiemelkedést, rejtélyes, mivel a szigeten az utolsó ismert vulkánkitörés 31 millió évvel ezelőtt történt. Lehetséges, hogy ez az utolsó kitörés jelentősen megemelte az óceánfeneket, és az a hatalmas kőzeti anomália, amit a tudósok felfedeztek, ennek a kitörésnek a bizonyítéka - számolt be róla a Ladbible.