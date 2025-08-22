Döbbenetes! Végre megoldották a Bermuda-háromszög rejtélyét

Hosszú évtizedeken át nem tudtak dűlőre jutni sem a tudósok, sem a konteósok a Bermuda-háromszöget övező rejtélyekkel kapcsolatban. Rengeteg eltűnést jegyeztek fel az elkülönült tengerrészen Florida, Puerto Rico és Bermuda között, amelyek a vártnál kisebb médiavisszhangot kaptak, amely csak a körülötte kialakult jelenség erősödését segítette elő.

A teóriák azóta szárnyalnak, amióta 1945-ben a Flight 19, egy öt amerikai bombázóhajóból álló flotta eltűnt kiképzés közben, hozzátéve, hogy közülük néhány hajó elég furcsán és természetfeletti módon „viselkedett” köddé válásuk előtt. Gyakran, amikor a tudomány nem talál magyarázatot egy jelenségre, sokan rögtön elkezdenek az ufókra gyanakodni.

Miért választották volna az ufók a Bermuda-háromszöget arra, hogy ott ragadjanak magukhoz mindent, az még nem tisztázott, de néhányan azt állítják, hogy a háromszög egy átjáróként szolgál a földönkívülieknek. Ráadásul ufó- észlelésekről is beszámoltak itt az évek során, miközben néhány tengerész még egy szellemhajóról is beszámolt a közelben, szóval könnyű megérteni, hogy ezek az elméletek miért örvendenek akkora népszerűségnek.

Néhány Percy Jackson-rajongó talán még vízi szörnyekkel is kapcsolatba hozza a híres háromszöget, amely ijesztő mitikus lényeknek ad otthont, a valóság azonban hamar leránt minket a földre.

Tudományos magyarázat a Bermuda-háromszögre

Egy sorozat. A Bermuda-háromszög jelenség címmel a Channel 5 a végére járt a történetnek. A dokumentumfilmben a Southhampton Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall szerint az úgynevezett „szörnyhullámok” okozták a természetfelettinek tűnő eltűnéseket.

„A délről és az északról érkező viharok középen találkoznak. Ha ez a kettő találkozik egy Floridában létrejövő viharral, az egy potenciálisan halálos »szörnyhullámot« hozhat létre” – mondta a szakértő. A szörnyhullámok az erőszakos és előreláthatatlan kategóriába tartoznak, amely a környező hullámok duplájára is nőhet.

Mi az igazság a Bermuda-háromszögről?

Nos, gyakorlatilag nem létezik, de a tudomány felfedte, hogy talán nem is akkora rejtély, mint gondoltuk. Habár egy kisebb mágneses anomália letéríthette a hajókat a pályájukról, azokban az időkben, amikor a GPS még nem létezett. A valóság azonban az, hogy hiába jegyeznek rengeteg hurrikánt a térségben, a Bermuda-háromszögben statisztikailag mégsem jegyeztek fel annyi balesetet. Az 1975-ben megjelent A Bermuda-háromszög rejtélye megoldva című könyvben Larry Kusche azt találta, hogy a bejelentések a Bermuda-háromszöggel kapcsolatban sokszor hiteltelenek, túlzóak és megerősítetlenek voltak.