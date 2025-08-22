Döbbenetes! Végre megoldották a Bermuda-háromszög rejtélyét

Évtizedekig összeesküvés-elméletek tárgya volt.
Hosszú évtizedeken át nem tudtak dűlőre jutni sem a tudósok, sem a konteósok a Bermuda-háromszöget övező rejtélyekkel kapcsolatban. Rengeteg eltűnést jegyeztek fel az elkülönült tengerrészen Florida, Puerto Rico és Bermuda között, amelyek a vártnál kisebb médiavisszhangot kaptak, amely csak a körülötte kialakult jelenség erősödését segítette elő.
A teóriák azóta szárnyalnak, amióta 1945-ben a Flight 19, egy öt amerikai bombázóhajóból álló flotta eltűnt kiképzés közben, hozzátéve, hogy közülük néhány hajó elég furcsán és természetfeletti módon „viselkedett” köddé válásuk előtt. Gyakran, amikor a tudomány nem talál magyarázatot egy jelenségre, sokan rögtön elkezdenek az ufókra gyanakodni.
Miért választották volna az ufók a Bermuda-háromszöget arra, hogy ott ragadjanak magukhoz mindent, az még nem tisztázott, de néhányan azt állítják, hogy a háromszög egy átjáróként szolgál a földönkívülieknek. Ráadásul ufó- észlelésekről is beszámoltak itt az évek során, miközben néhány tengerész még egy szellemhajóról is beszámolt a közelben, szóval könnyű megérteni, hogy ezek az elméletek miért örvendenek akkora népszerűségnek.
Néhány Percy Jackson-rajongó talán még vízi szörnyekkel is kapcsolatba hozza a híres háromszöget, amely ijesztő mitikus lényeknek ad otthont, a valóság azonban hamar leránt minket a földre.
Egy sorozat. A Bermuda-háromszög jelenség címmel a Channel 5 a végére járt a történetnek. A dokumentumfilmben a Southhampton Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall szerint az úgynevezett „szörnyhullámok” okozták a természetfelettinek tűnő eltűnéseket.
„A délről és az északról érkező viharok középen találkoznak. Ha ez a kettő találkozik egy Floridában létrejövő viharral, az egy potenciálisan halálos »szörnyhullámot« hozhat létre” – mondta a szakértő. A szörnyhullámok az erőszakos és előreláthatatlan kategóriába tartoznak, amely a környező hullámok duplájára is nőhet.
Nos, gyakorlatilag nem létezik, de a tudomány felfedte, hogy talán nem is akkora rejtély, mint gondoltuk. Habár egy kisebb mágneses anomália letéríthette a hajókat a pályájukról, azokban az időkben, amikor a GPS még nem létezett. A valóság azonban az, hogy hiába jegyeznek rengeteg hurrikánt a térségben, a Bermuda-háromszögben statisztikailag mégsem jegyeztek fel annyi balesetet. Az 1975-ben megjelent A Bermuda-háromszög rejtélye megoldva című könyvben Larry Kusche azt találta, hogy a bejelentések a Bermuda-háromszöggel kapcsolatban sokszor hiteltelenek, túlzóak és megerősítetlenek voltak.
Leegyszerűsítve, az emberek szeretik a rejtélyeket, és amíg a Bermuda-háromszög talán a leghíresebb tengerrész a világon, még csak meg sem említik, egy 2013-as tanulmányban, amely azt taglalja, hogy hol ne hajózzunk semmiképpen a világon. Az „Alaszkai-háromszög” sokkal több eltűnést tudhat magáénak, összesen 20 000 ember tűnt el az évek során, mégsem látjuk, hogy ufókkal, vagy Atlantisszal kapcsolnák össze azt. Szóval úgy tűnik az emberiség bolhából elefántot csinált, de az Ördög háromszögét még mindig érdemes elkerülni, hacsak nem akarsz további elméleteknek megágyazni a jövőben – olvasható a ladbible cikkében.
