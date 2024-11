Létezik egy hely, ahol még a Bermuda-háromszögnél is ijesztőbb rejtélyek történtek

Az Egyesült Államok területének része, mégis kevés szó esik Alaszkáról. A ritkán lakott, hatalmas területű állam gazdag természeti kincseiről és gyönyörű helyeiről ismert. Azt azonban kevesen tudják, hogy létezik egy „alaszkai-háromszög” nevű terület, ahol még napjainkban is rengeteg megmagyarázhatatlan eltűnés történik. S akkor még nem beszéltünk az ufó-észlelésről és az F-22-es által lelőtt űrhajókról!

Katonai jelentések szerint lelőttek egy idegen űrhajót Alaszka felett (Fotó: ktsdesign – Képünk illusztráció)

A Mirror szedte össze azokat a tényeket és legendákat, amelyek az alaszkai-háromszögről szólnak.

Az ijesztő helyet délen Anchorage és Juneau, északon pedig Utqiagvi veszi körbe. A lap arról írt, hogy míg Amerikában átlagosan évi 250-1000 eltűnés történik, addig ezen a területen évente ennek a duplája, 500-2000 ember tűnik el nyomtalanul.

Dr. Rohit Dalvi filozófus rémisztő részleteket árult el a vadregényes táj környékén élőkről:

Az emberek egyfajta nyugtalanságról, hallucinációkról és ijesztő hangokról számoltak be. Van valami a hely szellemével kapcsolatban, ami nyugtalanítja az embereket.

Az eltűnések mellett ufó-rejtélyek is borzolják a kedélyeket

2023 februárjában a Colorado állambeli North American légvédelmi parancsnokságának rádiósa egy azonosítatlan repülő tárgyat észlelt Alaszka északi részén, ami komoly veszélyt jelenthet az Egyesült Államok légterére. Az objektum azonosításának céljából kiküldtek egy F-35-ösökből álló vadászgép flottát az említett terület fölé, a pilóták azonban egymásnak ellenmondó jelentéseket tettek az azonosítatlan repülő tárgyról, ezért másnap felküldtek két F-22-es gépet, hogy semmisítsék meg a repülő objektumot.

A két pilóta egy autó méretű tárgyról beszélt, amely meghajtás nélkül repült a levegőben, és fogalmuk sem volt róla, hogy tudott a felhők között haladni. Ráadásul a közelébe érve megbolondultak a repülőgépek műszerei. A két katona nem mérlegelt, a parancsot teljesítve lelőtte a repülő objektumot, ami belezuhant a fagyos tengerbe, ám a korlátozott látási viszonyok miatt azóta sem találták meg a gépet.

– számolt be róla a lap. Az ijesztő jelentés mellett több tucat olyan bejelentés is érkezett az alaszkai-háromszögből, amely szerint civilek is tapasztaltak földönkívülieket a területen, de egyelőre nem talált az amerikai kormány bizonyítékot rá, hogy valóban ufók jelenhettek meg az államban.