Hoppá! Új szerelmével kapták lencsevégre Schóbert Larát!

Ismét rátalált a szerelem Schóbert Larára. Rubint Réka és Schobert Norbi lánya nemrég jelentette be, hogy véget ért a kapcsolata korábbi kedvesével, Dányi Dániellel, most pedig úgy tűnik, egy nála több mint 10 évvel idősebb milliomosba szeretett bele – írja a Bors.

Schóbert Lara ismét szerelmes.

A szemfüles rajongók szúrták ki Larát és új szerelmét a Városligetben kézen fogva, majd tegnap már egy nyilvános sajtóeseményen is együtt jelentek meg. A kommentelők azt is azonnal kinyomozták, hogy ki a szerencsés férfi, ugyanis üzleti körökben igen jól ismert illetőről van szó: Csereklei Dávid a Slim Store nevű telefontokokkal és fóliákkal foglalkozó cég egyik tulajdonosa és ügyvezetője, akit sokan már jól ismerhetnek a márka kampányaiból is. Ráadásul a bolt sem megy rosszul, Dávidot ugyanis milliomosként tartják számon.

Lara korábban nyíltan beszélt arról, hogy egy időben kapcsolatfüggő volt, aminek a leküzdése nem volt könnyű feladat. A követői emiatt aggódni is kezdtek, hogy talán túl gyors ez a váltás, és a lány ismét csalódni fog, sokan viszont megvédték az edzőt, véleményük szerint ugyanis teljesen rendben van az, hogy keresi a boldogságot.

A párról készült fotót IDE kattintva lehet megtekinteni!