Korda György teljesen összeomlott Balázs Klári hiánya miatt

Az énekesnő egy rutinműtét miatt került kórházba, ahol öt napot töltött. Bár a beavatkozás előre eltervezet volt, a külön töltött napok rendkívül nehezek voltak Korda György számára, aki az évtizedek alatt egyáltalán nem volt hozzászokva az egyedülléthez.

Korda György a felesége hiányában vette át a Máté Péter-díjat Fotó: Mirkó István

A napokban Korda György vehette át a Máté Péter-díjat, azonban ezúttal felesége nem tudta elkísérni a fontos eseményre. Az énekes őszintén mesélt arról, mennyire megviselte Klári hiánya.

Nagyon hiányzott mellőlem Klárika, jó lett volna, ha ott van velem a díjátadón

– mondta, majd azt is bevallotta, hogy a helyzet teljesen felborította a mindennapjait.

Korda György az elmúlt 46 évben szinte egy percet sem töltött külön feleségétől

Az énekes elmondása szerint 46 év alatt nem volt példa arra, hogy akár egyetlen órára is egyedül maradjon. A hirtelen csend és az üres lakás különösen nehéz volt számára.

Nem tudtam aludni, nagyon korán keltem, és még a szuszogása is hiányzott

Ráadásul Klárika hiánya nem csak őt, hanem a család kutyáját is megviselte.

Alig evett, és csak ült az ajtó előtt, várta, hogy mikor lép be végre

– idézte fel.

Bár az elmúlt napok ijesztőek voltak, a nehéz időszak már mögöttük lehet. Balázs Klári ugyanis túl van a beavatkozáson, és a helyzet megnyugtatóan alakul – írja a Bors.