Orbán Viktor ultis szemmel – megszólalt Korda György

Korda György sokat tett azért, hogy ne csak a slágereiről legyen ismert, hanem a póker és ulti tudásáról is. A csodás hangú művész életében először találkozott a magyar miniszterelnökkel, akinek sikerült meglepnie az ultikirályt. Korda György a Borsnak elárulta, óriási megtiszteltetés volt számára, hogy egy asztalnál játszhatott Orbán Viktorral, akivel remekül érezték magukat zsugázás közben.

Korda György és Balázs Klári együtt próbálja népszerűsíteni a magyar kártyajátékot (Fotó: MTVA / Madaras-Czinszky Andrea)

Korda György és Orbán Viktor egy asztalnál játszott

Életem során először találkoztam a miniszterelnök úrral. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy leült velem játszani. A hangulat pedig fergeteges volt, négy csapattal, egy nagyon jót játszottunk és sikerült kellemes időt eltöltenünk

– mondta a lapnak a legendás énekes.

Korda György elmondása szerint Orbán Viktor nemcsak a politikában forgatja jól a kártyákat. „Meg kell, hogy mondjam, nagyon jól ultizik a miniszterelnök úr. Engem sok mindenben át lehet verni, még a zenében is, de a kártyában nem. Itt ismerszik meg igazán, hogy pontosan milyen ember is ül az asztalnál és egyáltalán nem csalódtam. Egy őszinte és szimpatikus személyiséget ismertem meg aznap este” – árulta el Korda György.

Korda György Orbán Viktorról csak a legjobbakat tudja mondani (Fotó: Czinege Melinda)

Korda György dalai is szóba kerültek

Soha nem gondoltam volna, hogy a miniszterelnök úr ennyire tisztában van a mi dalainkkal. Hiába ismernek minket sokan, szerintem ez akkor is egy nagyon nagy dolog

– jegyezte meg az énekes.

Korda György nemcsak a mikrofonnál, de a kártyaasztalnál is otthonosan mozog. Emiatt nagy tervei vannak az ulti világában. „Ez az egyetlen olyan kártyajáték, amit csak mi, magyarok tudunk játszani. Ezért szeretném, ha egy hungarikum lenne. Elég jó úton haladunk, mivel egyre többen vannak tisztában a játék létezésével és lényegével. Remélem, hogy rövid időn belül mindenki megismerkedik majd ezzel a fantasztikus játékkal!” – emelte ki a Bosrnak az Ulti Digitális Polgári Kör tagja.



