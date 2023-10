Csúcsra ért a magyar lángos: ezért lett hungarikum a sült tésztás lepény

Általános hiedelem, hogy a lángos egy magyar specialitás, ami igaz is, de ezt eddig hivatalosan senki nem erősítette meg. Most végre eljött ennek is az ideje. Összeült a Hungarikum Bizottság, és úgy döntött, hogy a Hungarikum gyűjteménybe két új dolgot is beemel. Az egyik a székelykapu, a jellegzetes ácstechnikával készült fedeles nagykapu típus, ami a középkori város-, vár- és udvarházkapukból alakult ki, a másik pedig a lángos.

Róbert: a sajtos-tejfölös kedvencem, nekem ez ízlik Fotó: Mg

A lángos készítésének hagyománya szorosan összefügg a kenyérsütés tradíciójával. A lángost a most elfogadott leírás szerint hagyományosan reszelt sajttal, tejföllel, ízlés szerint fokhagymával fogyasztják, de mára számos édes és sós feltéttel is árulják. Emellett felhívták rá a figyelmet, hogy a tökéletes lángos közepes vastagságú, nem túl olajos, belül puha, kívül roppanós.

Péter: ünnepnapokon a tejföl és a sajt alá mehet egy kis fokhagyma Fotó: Mg

A lángos most különösen erős évvel büszkélkedhet. Az év elején még csak álmodozhatott a törvényi elismerésről, áprilisban viszont már kiemelkedő nemzeti értéknek nyilvánították. Hungarikummá válásával pedig mindent elért, amit egy magyarságra jellemző dolog elérhet – adta hírül az Agrárminisztérium.