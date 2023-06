Igazi hungarikummal ünnepelte 104. születésnapját Laci bácsi, szerinte ez a hosszú élet titka

Papp Laci bácsi és felesége, Dankó Margit néni 1938-ban találkozott először. Azonban az élet úgy hozta, hogy csak 1996-ban keltek egybe.

26 éve él boldog házasságban Margit néni és Laci bácsi – Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Sorsszerű események hozták össze őket

Papp László 19 évesen látta meg először Margit nénit. Ő akkor csupán 16 éves volt. Már akkor is nagy szerelem lehetett volna az övék.

Táncos rendezvényen sokat táncoltunk, de máskor szinte csak az ablakon keresztül néztük egymást

– mesélte Laci bácsi. Aztán az élet közbeszólt, mindketten a saját útjukat járták, megházasodtak, családot alapítottak. Majd 1996-ban villámcsapásként jött a csoda.

Amikor a Szarvasi Barátok Köre szervezett egy összejövetelt, a húgommal egy asztalnál ült Margitka is. Beszélgettek, majd szóba került, hogy én a városban érettségiztem. Mire Margit visszakérdezett, hogy ki a te bátyád?

Ekkor derült ki, hogy Laci bácsi újra a képbe kerülhet, miután majd' 60 évig nem látták egymást. Az ekkor 77 éves László buszra ült, hogy szarvasi lakásán meglátogassa a 74 éves Margitot, ám ő nem volt otthon. Ezért – ahogy illik – levelezni kezdtek, majd rövidesen randevúra is sor került.

Végül 1996. október 30-án Laci bácsi és Margit néni örök hűséget fogadott egymásnak.

Laci bácsi 104 éves lett

Laci bácsi a közelmúltban, május 30-án töltötte be a 104. életévét. Ez alkalomból köszöntötték meg őt otthonában Lázár Zsolt evangélikus esperes és dr. Kiss Imre katolikus esperes. Lázár Zsolt több jó hangulatú videót is megosztott a TikTok-csatornáján az eseményről, amelyben Laci bácsi üzen a fiataloknak és elárulja a hosszú élet titkát is, íme: