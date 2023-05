Így szerettek 60 év után megint egymásba: A 104 éves Laci és felesége a 100 éves Margit szerelmének megható története - Videó!

Mi, a feleségemmel szeretetben élünk. A Dankó Margitka 16 éves korában megfogta a kezemet, forró volt; én is megfogtam húszévesen az ő kezét, és az is forró volt. Majd hatvan évig nem találkoztunk, és csodálatos módon az Isten kegyelméből, mikor már minden elcsendesedett körülöttünk, a feladatunkat teljesítettük újra egymásra találtunk. Margitka gyerekeket nevelt, egy városnak a gyermekeit megtanította írni, olvasni. Én pedig, mint Papp Laci bejártam a fél világot, mint mérnök, építettem a várost, az iparosításban is részt vettem; majd csendesség jött körülöttünk és ekkor találkoztunk a Margitkával és már 26 éve élünk békességben