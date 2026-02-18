Orbán Viktor megküzdött Korda Györggyel: „Korda Gyuri bácsi mindenkit letarolt”
Ultizással zárta a napot Orbán Viktor hétfőn a tabáni Gösser étteremben Korda Györggyel, Font Sándorral, Seszták Miklóssal, Pintér Sándorral és Nógrádi Györggyel.
Orbán Viktor is tagja az Ulti Digitális Polgári Körnek. A miniszterelnököt lencse végre kapták, ahogy Korda Gyuri bácsival zárta a napot egy asztalnál.
Most hoztuk létre az „Ulti Digitális Polgári Kör”-t, ez volt az első ilyen összejövetelünk. Korábban néhány képviselőtársammal játszottam már, de a mostani ellenfelek nem akárkik voltak: az én asztalomnál ült Korda Gyuri bácsi, Nógrádi Gyuri bácsi és a Magyar Ultiszövetség elnöke, Muzslai Róbert
– mondta a Blikknek Orbán Viktor.
A tabáni Gösser étteremnél jobb helyszínt nem is találhattunk volna. Erre az időre bezárt, csak mi voltunk ott, így több asztalnál ultizhattunk keményen. Közzétettünk egy kiáltványt is, amelyben három pontot fogalmaztunk meg. Először is: az ultit hungarikummá kell nyilvánítani. Másodszor: ki kell vonni a szerencsejátékok közül, hogy bárhol és bármikor bátran lehessen játszani, akár pénzben is. Harmadszor pedig: be kell illeszteni a Nemzeti Alaptantervbe, tanítani kellene az iskolában. Merthogy ez a játék kitartásra, bátorságra és együttműködésre nevel, nem beszélve a matematikai fejlődésről. Ez a játék valóban páratlan, hiszen hárman játsszák, és az a lényege, hogy egyedül szállj szembe két másik játékossal, vagyis a túlerővel.
