Orbán Viktor kéréssel fordult Navracsics Tiborhoz - Videó

Felvétel van róla.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 21:19
orbán viktor fidesz navracsics tibor választás

Sümegen már 9 százalékponttal vezet a Fidesz, így ha most vasárnap tartanák meg a választásokat, akkor biztos lenne a győzelem.

Országjárás Sümegen. Fotó: Orbán Viktor

Még Orbán Viktor szerint is nagyon sok a 9 százalék, éppen ezért kérte meg Navracsics Tibort, hogy ne figyeljen az eredményre, nehogy ez megzavarja a képviselői munkájában.

Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!

- írta a Facebookon megosztott videójához Orbán Viktor.

