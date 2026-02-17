Orbán Viktor kéréssel fordult Navracsics Tiborhoz - Videó
Felvétel van róla.
Sümegen már 9 százalékponttal vezet a Fidesz, így ha most vasárnap tartanák meg a választásokat, akkor biztos lenne a győzelem.
Még Orbán Viktor szerint is nagyon sok a 9 százalék, éppen ezért kérte meg Navracsics Tibort, hogy ne figyeljen az eredményre, nehogy ez megzavarja a képviselői munkájában.
Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!
- írta a Facebookon megosztott videójához Orbán Viktor.
