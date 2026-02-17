Orbán Viktor: nem dőlhetünk hátra
Habár nyerésre áll a Fidesz, minden szavazatra szükség van.
Sümeg is velünk
Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem dőlhetünk hátra. Ha nemet akarunk mondani Brüsszel háborús terveire, április 12-én minden egyes szavazatra szükségünk van.
A Fidesz a biztos választás!
- írja Orbán Viktor az országjárás sümegi állomásán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre