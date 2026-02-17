RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: nem dőlhetünk hátra

Habár nyerésre áll a Fidesz, minden szavazatra szükség van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 19:43
Sümeg is velünk 


Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem dőlhetünk hátra. Ha nemet akarunk mondani Brüsszel háborús terveire, április 12-én minden egyes szavazatra szükségünk van. 


A Fidesz a biztos választás!

- írja Orbán Viktor az országjárás sümegi állomásán.

