Korda György az Ulti Digitális Polgári Kör tagja lett: „Ez a másik nagy szerelmem”

Kevés emberről mondható el, hogy a kártyajáték iránti szenvedély ugyanolyan fontos része az életének, mint a zene vagy a színpad. Korda György azonban ilyen kivétel. A legendás énekes nemcsak dalairól és eleganciájáról ismert, hanem arról is, hogy gyerekkora óta rajong az egyik legmagyarabb játékért, az ultizásért. Kétszeres magyar bajnokként ma is szenvedéllyel kártyázik, és céljának tekinti, hogy az ultit hivatalosan is hungarikumként ismerjék el. Most újabb fontos lépést tett: csatlakozott az Ulti Digitális Polgári Körhöz, amely a magyar kártyajáték hagyományának megőrzését és népszerűsítését vállalta fel – írja a Bors.

Korda György az Ulti Digitális Polgári Kör tag lett, méghozzá az Ulti díszes „asztaltársaságáé” Fotó: Czinege Melinda

Korda György kétszeres magyar bajnok

„Gyerekkorom óta játszom ezt a játékot, kétszeres magyar ultibajnok vagyok. A póker mellett ez a másik nagy szerelmem” – mondta Korda György, aki az ultit valódi szellemi sportnak tartja, ahol stratégia, türelem és megérzés egyaránt kell a sikerhez.

Hozzátette, régóta dédelgetett álma, hogy az ultit hivatalosan is hungarikumként ismerjék el, hiszen ez a játék a magyar kultúra sajátos része, amelyet kizárólag mi, magyarok játszunk.

Az énekes számára az ulti nem pusztán játék, hanem életforma:

Amikor erre fölkértek, nagyon szívesen mondtam igent, mert úgy érzem, alkalmam lesz rá, hogy ezt az életre szóló játékot elismertessem mint hungarikumot, és népszerűsítsem mint játékot

– mondta.

Ezekkel a nagy művészekkel játszott hétről hétre

Korda számára az ulti mindig is a közösség erejét jelentette: „A legnagyobb művészek voltak ultipartnereim, Tordy Gézától kezdve Gellért Dezsőn át Ráday Imréig sok mindenkivel játszottam. Kertész Péter, Koncz Gábor, Demján Sándor – hosszú a sor. Ez a játék nemcsak egy nagy szórakozás, hanem embereket és barátságokat összehozó erő is” – árulta el a Borsnak.

Kártyaszenvedélye egészen gyerekkoráig vezethető vissza: „Ötévesen a nagypapám tanított meg ultizni, hatéves koromban pedig már pénzben játszottam” – idézte fel nevetve.

Volt idő, amikor naponta ultizott, és elmondása szerint nemcsak győzelmeket, hanem barátságokat és maradandó élményeket is szerzett a játéknak köszönhetően.

A szellemiségüket és a barátságukat nyertem el az ulti által. Ezt az összehozó erőt akarom a fiataloknak is átadni

– szögezte le.