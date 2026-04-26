Korda György és Balázs Klári elárulta a hosszú házasság titkát!

Nemrég nagy örömmel vette át a Máté Péter-díjat Korda György, aki elmondta: úgy érzi, nem egyedül az ő érdeme, hogy 70 éve ilyen sikeres a pályán. Az énekeslegenda korábban a hot! magazinnak nyilatkozott arról, mennyire érzi magát elveszettnek felesége, Balázs Klári nélkül. Most azonban Klárika törte meg a csendet, aki őszintén elárulta, milyen volt az élete szeretett férje előtt.

Korda György és felesége, Balázs Klári 46 éve házasok

Balázs Klári Instagram-oldalán vallott arról, hogy milyen volt az élete mielőtt megismerte volna férjét, Korda Györgyöt, illetve hogy milyen az élete azóta.

Elég nagy különbség volt a két életforma között. Gyuri előtt is imádtam a zenét és már akkor is énekeltem. Gyuri óta meg azt kell mondjam, hogy felpörögtek az események. Rengeteg munka, rengeteg öröm, siker, számtalan utazás. Nagyon-nagyon színes életünk van és volt mindig is

– mesélte Balázs Klári.

Na, de mi a titkuk? Korda György és Balázs Klári majdnem 50 éve élnek házasságban. Ez alatta az idő alatt a nevük szinte egybeforrt, a köztük lévő láng pedig sosem aludt ki. A több évtizede tartó szerelmüknek titkát, most Klárika osztotta meg a rajongókkal:

„Azt gondolom, hogy például az egyik titka a hosszú házasságunknak az, hogy nagyon sokat utaztunk. Nagyon változatos volt az életünk.”

Balázs Klári műtéte miatt aggódott Korda György

Korda György felesége nemrég egy kisebb műtéten esett át, amely nagyon megviselte az énekest, hiszen ahogy korábban is említette, 46 éve nem volt olyan, hogy akár egy órára is egyedül maradt volna. Klárika azonban szerencsére hamar felépült, így férje nem sokáig maradt magára.

A nehéz és ijesztő külön töltött idő után, Korda György is elárulta, milyen volt az élete mielőtt megismerte feleségét.

Megmondom őszintén: olyan volt, mint egy film, ami bár pörgős és sikeres, valahogy mégis hiányoztak belőle az igazi színek. Klárika nemcsak a feleségem és a társam lett, hanem ő hozta el a fényt és a harmóniát a mindennapjaimba. Azóta minden dal szebben szól, és minden tapsnak nagyobb az értéke, mert megoszthatom vele

– sorolta szép gondolatait a legenda.