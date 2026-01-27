Rosszul lett a budapesti villamoson: 75 éves nő életét mentették meg
Utastársai gyorsan reagáltak.
A nő összeesett és nem lélegzett. Ekkor a bejelentők felváltva küzdöttek az életéért.
Egy budapesti villamoson utazott egy 75 év körüli nő Budapesten, mikor hirtelen rosszul lett, leesett az ülésről és eszméletlenné vált. A beteg utastársai azonnal a segítségére siettek, értesítették a jármű vezetőjét és mentőt hívtak.
Mentésirányító bajtársunk instrukciói szerint a segítőkész idegenek megvizsgálták a nőt, aki már nem lélegzett. Újraélesztés kezdődött a villamoson, amihez félautomata defibrillátort is használtak és a bejelentők egymást váltva küzdöttek a beteg életéért. Perceken belül esetkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink átvették az újraélesztést, ami néhány perc rutinos csapatmunka után sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. Helyszíni ellátást követően a nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Melőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!
- írta az esetről az Országos Mentőszolgálat.
