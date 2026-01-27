RETRO RÁDIÓ

Rosszul lett a budapesti villamoson: 75 éves nő életét mentették meg

Utastársai gyorsan reagáltak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 08:18
Módosítva: 2026.01.27. 08:19
Országos Mentőszolgálat budapesti villamos mentő

A nő összeesett és nem lélegzett. Ekkor a bejelentők felváltva küzdöttek az életéért.

2026.01.09.Havas Budapest
A mentő perceken belül kiérkezett. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Egy budapesti villamoson utazott egy 75 év körüli nő Budapesten, mikor hirtelen rosszul lett, leesett az ülésről és eszméletlenné vált. A beteg utastársai azonnal a segítségére siettek, értesítették a jármű vezetőjét és mentőt hívtak.


 

Mentésirányító bajtársunk instrukciói szerint a segítőkész idegenek megvizsgálták a nőt, aki már nem lélegzett. Újraélesztés kezdődött a villamoson, amihez félautomata defibrillátort is használtak és a bejelentők egymást váltva küzdöttek a beteg életéért.  Perceken belül esetkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink átvették az újraélesztést, ami néhány perc rutinos csapatmunka után sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. Helyszíni ellátást követően a nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Melőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk! 

- írta az esetről az Országos Mentőszolgálat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu