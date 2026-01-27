Rohannak a mentők a helyszínre: Borzalmas ütközések a magyar utakon, amíg aludtál
A tűzoltók éppen mentenek a roncsok közül.
Aggasztó balesetek történtek kedden éjszaka: Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 81-es főút 7-es kilométerszelvényénél, Sárkeresztes térségében, valamint szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi a 21-es főút 8-as kilométerszelvényénél, Lőrinci térségében.
A sárkeresztesi balesetnél csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyek áramtalanítását a székesfehérvári hivatásos tűzoltók már megkezdték. Az egység a társhatóságokat várja a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.
Lőrinci térségében pedig megcsúszott az úttesten, majd szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi a 21-es főút 8-as kilométerszelvényénél a Hatvan felé vezető irányban. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A baleset miatt egy sávon halad az érintett útszakaszon.
