Rekonstruálták a borzalmas balesetet: Ilyen volt Jákli Mónika utolsó éjszakája

A Szlovákiai Országos Polgárőrség egy friss videóban mutatta be, hogyan zajlott a Jákli Mónika halálával végződő baleset éjszakája. Az összeállításban időrendben követhető az influenszer utolsó estéje: bemutatják a telefonhívásait, a mozgását, valamint azt is, miként zajlott a mentés. A történteket Kristián Szedlák ismerteti a felvételen.

Jákli Mónika tragédiája megrázta az országot. Forrás: Instagram

A szervezet közlése szerint a rekonstrukció a család kérésére készült, és az eddig összegyűjtött információkra épül. Kiemelték, hogy a videó nem minősül hivatalos hatósági állásfoglalásnak, az eset pontos körülményeinek tisztázása továbbra is a rendőrség hatáskörébe tartozik - írja a Life.hu.

Jákli Mónika utolsó éjszakája

A videó alapján több korábbi feltételezés is pontosításra szorul. A rekonstrukció szerint nem igazolódott be egyértelműen az az elképzelés, hogy Mónika autója Nagymegyer és Alistál között fordult volna meg. A bemutatott képek inkább azt támasztják alá, hogy Komárom felől indult el Dunaszerdahely irányába, majd később ismét Komárom felé vette az útját, mielőtt a tragikus baleset megtörtént.

Az eseményeket időrendi sorrendben, helyszíni információkkal és tanúi beszámolókkal egészítették ki. A felvázolt adatok szerint Mónika a baleset előtti napon, este kilenc óra körül lépett be Szlovákia területére Magyarország felől. A videóban látható egy fotó is, amely éjfél után készült róla és társairól – ez az anyag 0:50-nél jelenik meg –, ugyanakkor ennél részletesebb magyarázatot nem fűznek hozzá.