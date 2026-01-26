RETRO RÁDIÓ

Rekonstruálták a borzalmas balesetet: Ilyen volt Jákli Mónika utolsó éjszakája

Rekonstruálták az influenszer utolsó estéjét. Jákli Mónika tragédiája megrázta az országot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 14:51
Módosítva: 2026.01.26. 14:52
Jákli Mónika tragédia baleset

A Szlovákiai Országos Polgárőrség egy friss videóban mutatta be, hogyan zajlott a Jákli Mónika halálával végződő baleset éjszakája. Az összeállításban időrendben követhető az influenszer utolsó estéje: bemutatják a telefonhívásait, a mozgását, valamint azt is, miként zajlott a mentés. A történteket Kristián Szedlák ismerteti a felvételen.

Jákli Mónika közúti balesetben vesztette életét.
Jákli Mónika tragédiája megrázta az országot. Forrás: Instagram

A szervezet közlése szerint a rekonstrukció a család kérésére készült, és az eddig összegyűjtött információkra épül. Kiemelték, hogy a videó nem minősül hivatalos hatósági állásfoglalásnak, az eset pontos körülményeinek tisztázása továbbra is a rendőrség hatáskörébe tartozik - írja a Life.hu.

Jákli Mónika utolsó éjszakája

A videó alapján több korábbi feltételezés is pontosításra szorul. A rekonstrukció szerint nem igazolódott be egyértelműen az az elképzelés, hogy Mónika autója Nagymegyer és Alistál között fordult volna meg. A bemutatott képek inkább azt támasztják alá, hogy Komárom felől indult el Dunaszerdahely irányába, majd később ismét Komárom felé vette az útját, mielőtt a tragikus baleset megtörtént.

Az eseményeket időrendi sorrendben, helyszíni információkkal és tanúi beszámolókkal egészítették ki. A felvázolt adatok szerint Mónika a baleset előtti napon, este kilenc óra körül lépett be Szlovákia területére Magyarország felől. A videóban látható egy fotó is, amely éjfél után készült róla és társairól – ez az anyag 0:50-nél jelenik meg –, ugyanakkor ennél részletesebb magyarázatot nem fűznek hozzá.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
