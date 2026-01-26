„Közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások" - Megtörte a csendet Jákli Mónika vőlegénye

A múlt héten érkezett a tragikus hír, hogy autóbalesetben életét vesztette Jákli Mónika, amely szerdán hajnal négy óra magasságában, Nagymegyer és Alistál között, a 63-as főúton történt. Az ismert fitneszmodell és influenszer tragédiáját a Paraméter erősítette meg, majd a portál rögtön a baleset másnapján megpróbált kapcsolatba lépni az elhunyt vőlegényével, Dobosi Roderikkel, aki vasárnap éjjel egy hosszú üzenetben, szlovák nyelven reagált a korábbi megkeresésre.

Megszólalt Jákli Mónika vőlegénye / Fotó: RTL sajtóklub

Hosszú üzenetet fogalmazott meg Jákli Mónika vőlegénye

A férfi először is emlékeztet arra, hogy menyasszonya családja iránti tiszteletből nem szeretett volna reagálni azokra az információkra, amelyek a médiában vagy a közösségi oldalakon megjelentek, a valótlanságok mellett viszont már nem tud elmenni.

Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg

- jelentette ki.

Ezt követően megerősíti, hogy járt a baleset helyszínén, ugyanakkor cáfolja, hogy a mentők vagy rendőrök előtt érkezett volna. A Paraméter már a baleset másnapján arról írt az ügyhöz közel álló személytől kapott információk alapján, hogy Jákli Mónika párja nagyjából félórával a mentőszolgálatok riasztása után érkezhetett:

A baleset helyszínére azért mentem, mert a jármű fel volt szerelve egy olyan alkalmazással, amely a telefonomra értesítéseket küldött a Mónika által használt autó mozgásáról, sebességéről és állapotáról. Mivel a jármű hirtelen megállt, és Mónika többszöri hívásomra sem reagált, meggyőződésem lett, hogy segítségre szorul. Ezért egy közeli barátommal együtt elindultunk a helyszínre.

Dobosi Roderik állítja, sokkos állapotba került, amikor meglátta mi történt, cáfolja viszont azt, amit korábban a Pluska.sk-nak nyilatkozó mentős, illetve a Paraméter forrása is állított, hogy Mónika telefonját kereste: elsősorban és kizárólag Mónika és az ő állapota érdekelte.

Üzent továbbá Boráros Gábornak is, aki a Jákli Mónika által ellene kért és kapott távolságtartási végzés nyilvánosságra hozatala után az Instagramon fakadt ki egykori párja vőlegényére.

Amennyiben Zora apja részéről tovább folytatódik bármilyen újabb valótlan állítás terjesztése, eltökélt szándékom minden jogi eszközt igénybe venni annak érdekében, hogy személyemet ne érje további rágalmazás

- közölte a férfi.

Dobosi Roderik teljes reakcióját magyarra fordítva IDE KATTINTVA lehet elolvasni!