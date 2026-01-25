Közleményt adott ki Jákli Mónika családja: fontos részleteket közöltek a tragédiáról
Megszólalt az influenszer családja a tragédia kapcsán.
Mint arról beszámoltunk, Jákli Mónika egy tragikus közúti baleset következtében életét vesztette. Az influenszer mindössze 31 éves volt.
Jákli Mónika halála: közleményt adott ki a gyászoló család
A tragédiát követően több furcsa hír is megjelent. Ilyen volt az is, hogy a baleset helyszínén Jákli Mónika vőlegénye meglepően viselkedett, és a influenszer telefonját kereste. Később Jákli Mónika volt férje Boráros Gábor is megszólalt, aki elmondta: még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok. A tragédia kapcsán a család közleményt adott ki, amelyben sok fontos dolgot tisztáztak:
Közlemény
Szeretnénk a család nevében megköszönni a rengeteg részvétnyilvánítást és az együttérző üzeneteket. Az elmúlt időszakban sajnos több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek. Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük. A rendelkezésünkre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy testvéremet a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna. A történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és én, a testvére közölhetünk. Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak. Ezúton is jelezzük, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni. A balesethez vezető események részleteit a család a magánélet védelme érdekében nem hozza nyilvánosságra. Kérjük a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre. Testvérem Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel én rendelkezem. A temetés időpontjáról a család hivatalosan, testvérem Facebook-oldalán fog tájékoztatást adni. A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket. Megértéseteket és együttérzéseteket köszönjük!
