Közleményt adott ki Jákli Mónika családja: fontos részleteket közöltek a tragédiáról

Közlemény

Szeretnénk a család nevében megköszönni a rengeteg részvétnyilvánítást és az együttérző üzeneteket. Az elmúlt időszakban sajnos több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek. Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük. A rendelkezésünkre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy testvéremet a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna. A történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és én, a testvére közölhetünk. Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak. Ezúton is jelezzük, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni. A balesethez vezető események részleteit a család a magánélet védelme érdekében nem hozza nyilvánosságra. Kérjük a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre. Testvérem Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel én rendelkezem. A temetés időpontjáról a család hivatalosan, testvérem Facebook-oldalán fog tájékoztatást adni. A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket. Megértéseteket és együttérzéseteket köszönjük!