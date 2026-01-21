RETRO RÁDIÓ

Curtis felesége megszólalt Jákli Mónika haláláról: „Szerette az életét és a kislányát ”

Judie szerint épp minden pont jó volt az életében. Jákli Mónika a kislányáért élt.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.21. 12:20
Módosítva: 2026.01.21. 12:21
jákli mónika boráros gábor judie

Mint arról a Metropol beszámolt, január 21-én hajnal négy órakor Nagymegyer és Alistál között halálos balesetet szenvedett Jákli Mónika influenszer, fitneszmodell. Elsők között búcsúzott tőle a kislányának édesapja, Boráros Gábor. Majd pedig szlovák barátnője is szívszaggató sorokkal emlékezett meg rá. 

Jákli Mónika fotója
Curtis felesége összetört Jákli Mónika halála után / Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

Nemrég a szlovák rendőrség megosztotta a helyszínen készült fotókat, amik feketén-fehér megmutatták milyen borzalmasan összetört Jákli Mónika mercedese. 

Curtis felesége összetört Jákli Mónika halála után

A kosárlabdázó Barnai Judie, azaz Curtis felesége közvetlenül azután értesült a tragikus hírről, hogy szerdán reggel felébredt. Könnyek között nyilatkozott a Borsnak.

Nehéz megszólalni... Az utóbbi időben nem beszéltünk olyan sokat, de mindig figyelemmel követtem a közösségi oldalakon, hogy mi történik vele. Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát

– csuklott el a kosaras hangja.

Jákli Mónika és Judie közös fotója
Judie és Jákli Mónika jó barátnők voltak, két éve együtt ünnepelték a kosaras 30. szülinapját... 
(Fotó: Instagram / Barnai Judit)

Remélem, hogy a rosszindulatú emberek egy fél másodpercig sem gondolnak csúnyaságokat. Rendes nő volt, családanya, akinek a kislánya volt az első. És végre megtalálta a párját, boldog volt. Sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból…

 – sóhajtott Judie, utalva Jákli Mónika párjára, akivel a fitneszmodell féltve őrizte a magánéletüket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu