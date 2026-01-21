Curtis felesége megszólalt Jákli Mónika haláláról: „Szerette az életét és a kislányát ”
Judie szerint épp minden pont jó volt az életében. Jákli Mónika a kislányáért élt.
Mint arról a Metropol beszámolt, január 21-én hajnal négy órakor Nagymegyer és Alistál között halálos balesetet szenvedett Jákli Mónika influenszer, fitneszmodell. Elsők között búcsúzott tőle a kislányának édesapja, Boráros Gábor. Majd pedig szlovák barátnője is szívszaggató sorokkal emlékezett meg rá.
Nemrég a szlovák rendőrség megosztotta a helyszínen készült fotókat, amik feketén-fehér megmutatták milyen borzalmasan összetört Jákli Mónika mercedese.
Curtis felesége összetört Jákli Mónika halála után
A kosárlabdázó Barnai Judie, azaz Curtis felesége közvetlenül azután értesült a tragikus hírről, hogy szerdán reggel felébredt. Könnyek között nyilatkozott a Borsnak.
Nehéz megszólalni... Az utóbbi időben nem beszéltünk olyan sokat, de mindig figyelemmel követtem a közösségi oldalakon, hogy mi történik vele. Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát
– csuklott el a kosaras hangja.
Remélem, hogy a rosszindulatú emberek egy fél másodpercig sem gondolnak csúnyaságokat. Rendes nő volt, családanya, akinek a kislánya volt az első. És végre megtalálta a párját, boldog volt. Sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból…
– sóhajtott Judie, utalva Jákli Mónika párjára, akivel a fitneszmodell féltve őrizte a magánéletüket.
