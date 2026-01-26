„Próbálja menteni a p*csáját ez a sz*rházi” – Boráros Gábor Jákli Mónika párját gyanúsítja
Jákli Mónika halála megosztja az embereket is.
Jákli Mónika autóbalesete körül egyre több a gyanús körülmény. Akadnak olyanok, akik Boráros Gábort hibáztatják a történtekért, mivel a férfi igencsak rémisztő üzeneteket küldött gyermeke anyjának fél évvel ezelőtt – írja a Bors.
Még csak néhány napja annak, hogy Jákli Mónika elhunyt, de egyre furcsább részletek és nyomok derülnek ki a végzetes éjszakáról. A legutóbbi információk szerint a fitneszmodell exe, Boráros Gábor üzenetei is gyanakvásra adnak okot, sőt állítólag Mónika távoltartási végzést is kért ellene. Emiatt a sportoló brutálisan kiakadt, azt állítja mindez csak terelés, aminek hátterében a vőlegény, Roderik áll.
Ez elég gyenge, szánalmas próbálkozás. Nem ártott volna tőlem kérdezni. Akkor egyenesen tőlem tudhatták volna meg, hogy jó sokszor kapott tőlem elég buta üzeneteket! A Moncsi telefonjából kikeresett féléves üzenetekkel próbálja menteni a p*csáját ez a sz*rházi?!
– kezdte magából kikelve Boráros Gábor Instagram-oldalán.
„Jól tudjuk, hogy ki az, aki több alkalommal is verte Moncsit az utóbbi időben. Ha nem jött volna össze ezzel az emberrel, Moncsi még élne! Ezzel a lépésével is bizonyította, hogy nála van a mobilja, képzelem, hogy igyekszik törölni belőle minden olyat, amin szerepel” – írta, ugyanis bár Jákli Mónika családja elismerte, hogy a Facebook-oldalát ők kezelik, de a telefonról továbbra sem tudni, hogy hol van.
A sztárapuka biztosnak véli, hogy a férfi okozta Jákli Mónika balesetét, és őt csak azért rángatta bele, hogy a saját bőrét mentse.
Ez a paranoiás sz*rházi a várfalak mögött szétcuccozva gondolta, ezzel majd eltereli a figyelmet arról, hogy: ha nem is ő követte el, de miatta halt meg a lány! És ezen a tényen semmi nem fog változtatni! Próbálkozásnak is nevetséges, hogy igyekszik kibúvót találni, egy patkány, aki már nem az első életet teszi tönkre
– állítja Boráros Gábor, bár bizonyítékokkal nem szolgált a kijelentéseihez.
„Hogy tudott ilyennel maradni Moncsi? Aki veri, zsarolja, kidobja, terrorizálja?! Végül az utolsó útját is ennek köszönheti. Mindezek utána a régmúlt üzeneteimbe kapaszkodva akarja menteni magát?! Utolsó büdös korcs!!!” – tette még hozzá.
Jákli Mónika és Boráros Gábor rengeteget veszekedtek
A férfi azt is elismerte, hogy valóban nagyon sok gusztustalan üzenetet írt az exének az évek során, hiszen a kapcsolatuk nem volt éppen zökkenőmentes. Emellett többször is csatároztak nyilvánosan, de Gábor szerint szó sincs távoltartási végzésről.
Megszámolni sem tudom, hogy mennyi buta üzenetet kapott tőlem Moncsi az évek alatt. Sosem voltam eltiltva, semmikor, sehonnan! Vagy ha igen, akkor jól titkolta, hogy én ne is tudjak róla
– jelentette ki.
