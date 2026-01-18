Rózsa György megrázó vallomása: „Mai napig nem tudom elengedni”

Egy ártatlannak induló nyári csobbanás váratlanul élet-halál kérdéssé vált. A történtek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is mély nyomot hagytak benne, és újra felszínre hozták azokat a veszteségeket, amelyekkel évtizedek óta együtt él. Rózsa György most megtörten, mégis őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az élete a történtek után.

Rózsa György közel került a halálhoz, azóta egyre inkább foglalkoztatja az elmúlás gondolata (Fotó: Mészáros János)

Rózsa Gyuri közel volt a halálhoz

A Balatonnál történt rosszullét olyan élmény volt számára, amelyet azóta sem tud kitörölni az emlékezetéből. Egy egyszerű fürdés közben kapott szívrohamot, és csak a gyors segítségnek köszönheti, hogy életben maradt.

Csak az volt a szerencsém, hogy tudtam kiabálni a lányomnak, hogy «Csilla, segíts!». Akkor éreztem, milyen közel van a halál, és egészen biztos voltam benne, hogy meghalok

– idézte fel megrendülten a TV2 Tények kamerája előtt. A strandról végül a kaposvári kórházba szállították, ahol az orvosok stabilizálták az állapotát.

Rózsa György felesége 39 évesen hunyt el, 25 éve nem tudja őt elengedni a népszerű műsorvezető (Fotó: Czerkl Gábor)

A történtek után lassan kezdett visszatérni az életkedve, de a bizonytalanságérzet megmaradt.

A hangulatom nagyjából visszatért, meg az életkedvem is. Néha azonban ott van bennem a félelem. Sétálok, és tartok tőle, hogy nehogy elessek. Hetvenöt éves koromig eszembe sem jutott, hogy öreg vagyok, de most, hetvennyolc évesen sokszor gondolok a halálra, és arra is, hogy mik maradtak befejezetlenül az életemben

– mondta őszintén.

Rózsa Gyuri és az örök hiány

Az elmúlás gondolata nemcsak a közelmúlt eseményei miatt kísérti, hanem azért is, mert huszonöt éve elveszítette imádott kedvesét. Rózsa Gyuri felesége, Kanyó Éva mindössze 39 éves volt, amikor kiderült, hogy a betegség már nem gyógyítható.

Megkérdeztem a főorvost, mire lehet számítani, és azt felelte: egy hónap vagy maximum kettő. Hasnyálmirigyrákja volt. Olyan szinten volt elterjedve, hogy nem volt esélye

– emlékezett vissza a lesújtó diagnózisra.

Rózsa Gyuri unokája és lánya nagy boldogságot jelent a műsorvezetőnek, szeretne velük minél több időt tölteni (Fotó: Tv2)

A műsorvezető nem akarta, hogy felesége tudja a teljes igazságot.

Azt mondtam neki, hogy Crohn-betegséget állapítottak meg, ezért kell bent maradnia a kórházban. Minden nap úgy mentem be hozzá, hogy én már tudtam, hogy vége

– mondta csendesen. Végül nem derült ki, hogy megtudta-e az igazságot, ugyanis amikor Rózsa Gyuri lánya bement Évához, a műsorvezető kettesben hagyta őket.