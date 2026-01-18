Rózsa György megrázó vallomása: „Mai napig nem tudom elengedni”
Egy balatoni fürdés majdnem az életébe került, a történtek pedig olyan emlékeket és fájdalmakat hoztak a felszínre, amelyek évtizedek óta ott élnek benne. Rózsa György nyíltan beszél arról, hogyan nézett szembe a halállal, és miért nem tudja mai napig elengedni imádott feleségét.
Egy ártatlannak induló nyári csobbanás váratlanul élet-halál kérdéssé vált. A történtek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is mély nyomot hagytak benne, és újra felszínre hozták azokat a veszteségeket, amelyekkel évtizedek óta együtt él. Rózsa György most megtörten, mégis őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az élete a történtek után.
Rózsa Gyuri közel volt a halálhoz
A Balatonnál történt rosszullét olyan élmény volt számára, amelyet azóta sem tud kitörölni az emlékezetéből. Egy egyszerű fürdés közben kapott szívrohamot, és csak a gyors segítségnek köszönheti, hogy életben maradt.
Csak az volt a szerencsém, hogy tudtam kiabálni a lányomnak, hogy «Csilla, segíts!». Akkor éreztem, milyen közel van a halál, és egészen biztos voltam benne, hogy meghalok
– idézte fel megrendülten a TV2 Tények kamerája előtt. A strandról végül a kaposvári kórházba szállították, ahol az orvosok stabilizálták az állapotát.
A történtek után lassan kezdett visszatérni az életkedve, de a bizonytalanságérzet megmaradt.
A hangulatom nagyjából visszatért, meg az életkedvem is. Néha azonban ott van bennem a félelem. Sétálok, és tartok tőle, hogy nehogy elessek. Hetvenöt éves koromig eszembe sem jutott, hogy öreg vagyok, de most, hetvennyolc évesen sokszor gondolok a halálra, és arra is, hogy mik maradtak befejezetlenül az életemben
– mondta őszintén.
Rózsa Gyuri és az örök hiány
Az elmúlás gondolata nemcsak a közelmúlt eseményei miatt kísérti, hanem azért is, mert huszonöt éve elveszítette imádott kedvesét. Rózsa Gyuri felesége, Kanyó Éva mindössze 39 éves volt, amikor kiderült, hogy a betegség már nem gyógyítható.
Megkérdeztem a főorvost, mire lehet számítani, és azt felelte: egy hónap vagy maximum kettő. Hasnyálmirigyrákja volt. Olyan szinten volt elterjedve, hogy nem volt esélye
– emlékezett vissza a lesújtó diagnózisra.
A műsorvezető nem akarta, hogy felesége tudja a teljes igazságot.
Azt mondtam neki, hogy Crohn-betegséget állapítottak meg, ezért kell bent maradnia a kórházban. Minden nap úgy mentem be hozzá, hogy én már tudtam, hogy vége
– mondta csendesen. Végül nem derült ki, hogy megtudta-e az igazságot, ugyanis amikor Rózsa Gyuri lánya bement Évához, a műsorvezető kettesben hagyta őket.
„Az utolsó napon, amikor bevittem hozzá Csillát, beszélgettek. Hogy miről, azt soha nem mertem megkérdezni” – vallotta be.
Rózsa György emlékei és a kapaszkodók
Ma lánya és unokája jelenti számára a legnagyobb örömöt. Az unokájával különleges kapcsolatot ápol, amely új értelmet adott a mindennapjainak.
Nem nagypapának hív, hanem Gyugyinak. Ez az ő öröme. Mondtam is neki, hogy ezt azért mások előtt ne mondja
– mesélte nevetve.
Feleségét azonban a mai napig nem tudja és nem is akarja elengedni.
Sokan kérdezik, miért nem engedem el. Nem is értem a kérdést. Miért kellene elengedni azt, akit az ember nagyon szeret? Éva a mai napig segít nekem. Sokszor végiggondolom, mit csinálna, mit mondana
– fogalmazott. A közelmúlt eseményei csak megerősítették benne, hogy az élet törékeny, de az emlékek, a szeretet és a kapcsolatok képesek megtartani az embert, még a legnehezebb pillanatokban is.
