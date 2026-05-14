Kiderültek a részletek Szoboszlai Dominikék titkos találkozójáról

A kórházban töltött sok-sok hónap alatt arról álmodott a 12 éves Ámon Dávid, hogy egyszer személyesen is találkozhat majd Szoboszlai Dominikkal. A Lurkó UFC korábbi növendéke, aki komoly betegségen esett át, a szombathelyi klubnak köszönhetően utazhatott el születésnapja alkalmából a Liverpool–Fulham Premier League-bajnokira ikertestvérével és szüleivel. A szervezőmunkának pedig voltak titkos elemei is.

Szoboszlai Dominik valóra váltotta egy 12 éves magyar kisfiú álmát

Fotó: James Gill – Danehouse

Szoboszlai Dominik és Ámon Dávid találkozása

Nagy örömmel készültünk az útra, tudtuk, hogy az angliai kirándulás újabb lelki töltetet adhat Dávidnak

– idézi az Ámon család élménybeszámolóját a lurkoufc.hu.

Dávid, az ikertestvére és a szüleik városnézésen vettek részt Liverpoolban, ahol csodás helyeket fedeztek fel. Közben pedig találkoztak a Premier League Fogyatékossággal Élők Tanácsadó Csoportjának, valamint az LDSA-nak az elnökével, Ted Morrisszal.

A Teddel való szívélyes kapcsolat Dávid betegségének kezdetére nyúlik vissza, neki is nagyon sokat köszönhetünk, ráadásul a betegség kiújulásakor személyesen is eljött Budapestre a kórházba meglátogatni Dávidot

– mesélte a család, amely délután már izgatottan várta a mérkőzést. Egyik nagy élményük volt, hogy ott lehettek a liverpooli csapat buszának érkezésekor a mélygarázsban, és a gyerekek minden játékossal lepacsizhattak.

Ráadásul a szervezők egy táskányi LFC-ajándékkal leptek meg bennünket! A bemelegítés ideje alatt vendégül láttak minket az Anfield rendezvénytermében, ahol fenséges, többfogásos vacsorában volt részünk! Ezt követően felkísértek minket a lelátóra. Szobó végig a pályán volt, a csapat pedig 2-0-ra nyert, így igazán fantasztikus volt a hangulat az Anfileden!

Ezt követően következett a titkos rész, Dávid ugyanis nem tudta, hogy a mérkőzést követően találkozhat a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkal.

A meccs után a lelátóról visszahívtak minket abba a rendezvényterembe, ahol a Liverpool-játékosok a családtagjaikat fogadják – ekkor vált biztossá, hogy összejön a Dominikkal való találkozás! Dávid tulajdonképpen ekkor tudta meg, hogy teljesül az, amiről a kórházban töltött sok-sok hónap alatt álmodott! Mondanom sem kell, hatalmas volt az öröm! Dominik rendkívül barátságos, közvetlen, udvarias és figyelmes volt. Leült az asztalunkhoz, és kedvesen, ráérősen, hosszasan elbeszélgetett velünk, minden kérdésünkre szívesen válaszolt, igazán fantasztikus embert ismerhettünk meg a személyében!

– árult el részleteket a nagy találkozásról az Ámon család.

A kötetlen beszélgetés mellett természetesen sok közös fotó is készült.

Bizton állíthatom, ez volt gyermekeink legcsodálatosabb születésnapja! Ez a csodálatos utazás, a meccs, a nagy példaképpel való személyes találkozás hatalmas erőt ad Dávidnak és nekünk is a nehézségeken való túllendüléshez!

– tették hozzá a szülők, akik köszönetet mondtak mindenkinek, aki a szervezésben részt vett.