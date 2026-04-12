Szoboszlai megtörte a csendet, azonnal lecsaptak a szurkolók
A magyar labdarúgó közel két hét után posztolt. Szoboszlai Dominik véleményére azonnal reagáltak a drukkerek.
Pocsék sorozatot tört meg szombaton a Liverpool, a gárda 2-0-ra múlta felül a Fulhamet. A Vörösök három vereség után nyertek végre tétmeccset, angol bajnokin pedig február 28-t követően győzött a csapat. A mérkőzés főszereplője volt Szoboszlai Dominik, aki szintén zűrös napok után játszotta végig a 90 percet. A középpályás a drukkerekkel került összetűzésbe, miután a Manchester City elleni vereséget követően mutogatott a tábor felé, több szenvedélyt várva tőlük.
A Liverpool-Fulham találkozó után a gárda magyar középpályása fontos napról beszélt.
Fontos győzelem. Kedden mindent beleadunk
- utalt Szoboszlai a Paris Saint-Germain elleni negyeddöntős visszavágóra a Bajnokok Ligájában. Nem lesz könnyű összecsapás, az odavágót a franciák 2-0-ra nyerték meg.
Szoboszlai és a szurkolók: szent a béke
A bejegyzés alatti kommentekben olvasható, hogy a drukkerek nagy része továbbra is imádja a Liverpool 8-asát. A kommentekből az vehető ki, hogy a rajongók gyakorlatilag már el is felejtették a múlt heti affért.
A megerősítő, biztató kommentek mellett az látható, sokan nem adták fel a reményt, hogy a Pool kedden megfordítja a PSG elleni ütközetet.
