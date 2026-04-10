Lánya előtt bőgött le Párizsban Arne Slot

A Liverpool-szimpatizánsok már jó ideje várták, hogy Arne Slot végre valami váratlant húzzon. Nos, ez a Paris Saint-Germain ellen meg is történt: a holland szakember egy ötvédős, korábban egyáltalán nem tesztelt hadrendben küldte pályára csapatát. A meglepő döntés egyértelműen arra utalt, hogy a döntetlenre pályázik a Pool és inkább hazai pályán szeretné eldönteni a párharcot. Végül nem jöttek be a tréner számításai, 2-0-ás vereség lett a vége, ráadásul a lánya is a helyszínen nézte végig, ahogy csődöt mondott a taktikája.

Arne Slot a lánya szeme láttára vallott kudarcot a Bajnokok Ligájában (Fotó: DeFodi Images)

Isa Slot már korábban is feltűnt néhány Liverpool meccsen, és szerda este is a helyszínen figyelte a csapat szenvedését. Ugyanakkor sem ő, sem a család többi tagja nem követte Angliába a menedzsert, így jóval ritkábban láthatja édesapját, mint szeretné.

Párizs azonban még Liverpoolnál is könnyebben elérhető Hollandiából – alig több mint egyórás a repülőút –, így Slot lányának nem okozott gondot az utazás. Utólag viszont egyértelmű, hogy nem a legjobb találkozót választotta: könnyen lehet, hogy éppen ez az összecsapás pecsételte meg Arne Slot jövőjét a Liverpool kispadján.

Arne Slot lánya az Instagramon posztolt a PSG-Liverpool Bajnokok Ligája meccsről (Fotó: Instagram / isa.slot)