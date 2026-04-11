"Te beszélsz nekünk?" - Szoboszlai olyat kapott Liverpoolban, hogy egy életre megemlegeti

Nem csitul a balhé, nem bocsátanak meg a szurkolók. Szoboszlai Dominiknak egy molinón üzentek a drukkerek, ezt nem teszi zsebre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 09:41
Úgy tűnik, vannak olyan liverpooli drukkerek, akik képtelenek megbocsátani Szoboszlai Dominiknak. A gárda játékosa egy hete, a Manchester City elleni 4-0-s vereség után mutogatott ki a drukkereknek, szurkolást, szenvedélyt és kitartást várva tőlük. Ez akkor nem sült el jól, a fanatikusok egy csoportja szerint a középpályás rosszkor, egy megalázó kupavereség után kérte számon őket. A helyiek most már egy molinót készítettek Szoboszlai számára.

Szoboszlai Dominik szenvedélyt, hűséget kért a drukkerektől Fotó: Visionhaus

A Liverpool-Fulham napján az X-en jelent meg egy kertre kifeszített molinó, melyen a magyar focistának üzennek. Ki lehet jelenteni, az eddigi három év alatt Szoboszlai ilyen súlyos támadást még nem élt át a Vörösöknél.

HŰSÉG? Ami benned megvan: semmi harc, semmi erőfeszítés, semmi szenvedély! Te beszélsz nekünk hűségről? Egy hét alatt annyit keresel, mint sokan közülünk egy évben

- utalt a szurkolók felirata arra, hogy a labdarúgó heti 120 ezer fontot, nagyjából 52 millió forintot kap kézhez, de azóta várja már a fizetésemeléssel káró szerződéshosszabbítást.

Szoboszlai szombaton bizonyíthat

A Manchester City elleni vereség óta a csapat simán kikapott a Bajnokok Ligájában, a negyeddöntő első meccsét Párizsban a PSG 2-0-ra nyerte meg. Szombaton a bajnokságban hazai pályán a Fulham lesz az ellenfél.

Szoboszlai ezzel a reakciójával dühítette fel a drukkereket

@tntsportsfootball Dominik Szoboszlai appearing frustrated at full-time 😬 #szoboszlai #liverpool #lfc #mancity #mcfc ♬ original sound - TNT Sports Football
