"Ne hidd, hogy nagyobb vagy a klubnál" - Szoboszlai Dominiket máris elküldenék a szurkolók

Komoly indulatokat váltott ki Szoboszlai Dominik viselkedése a Liverpool szurkolóinál. A Manchester City szombaton 4-0-ra kiütötte a Liverpoolt az FA Kupában, így a „vörösök” búcsúztak a sorozattól. A csalódott drukkerek a lefújás után hangosan bírálták a csapatot és Arne Slot vezetőedzőt. A magyar középpályás reakciója további olaj volt a tűzre: értetlenkedve, gúnyos tapssal válaszolt a kritikákra, mielőtt csapattársa, Federico Chiesa elhúzta a helyszínről. Az esetről készült felvételek villámgyorsan elterjedtek a szurkolók körében.

Szoboszlai Dominik erősen gesztikulált a liverpooli szurkolóknak a vereséget követően Fotó: Shaun Brook

Szoboszlai Dominik viselkedése kiverte a biztosítékot

A 25 éves játékos viselkedése gyorsan bejárta az internetet, és lavinát indított el a szurkolók körében. Több száz drukker osztotta meg részletes véleményét az esetről, sokan hosszú bejegyzésekben reagáltak. A helyzet odáig fajult, hogy a magyar középpályás legutóbbi Instagram-posztját is elárasztották a kommentek, gyakran több ezer karakteres üzenetek formájában. Bár néhányan visszafogottabban fogalmaztak, a többség csalódottságát fejezte ki, és hangsúlyozta: az ilyen viselkedés szerintük nem elfogadható, főleg nem a Liverpool mezében.

Az egyik kommentelő például ezt írta:

Hogy merészeled sértegetni a Liverpool szurkolóit a City elleni meccs után? Ne hidd, hogy nagyobb vagy a klubnál, ha pedig igen, akkor takarodj, Arne Slottal együtt. Nem vagy se Cristiano Ronaldo, se Lionel Messi. Jobb, ha megtanulsz viselkedni.

Szoboszlai Dominik ellen tüntetnek Liverpoolban Fotó: Instagram

A Liverpoolnak már csak a Bajnokok Ligájában maradt reális esélye arra, hogy a 2025/26-os szezonban trófeát nyerjen. Az angol csapat szerdán (21:00) a Paris Saint-Germain otthonában lép pályára a sorozat negyeddöntőjének első meccsén.

A Manchester City-Liverpool Fa Kupa negyeddöntő összefoglalója (4-0):